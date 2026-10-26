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В Харькове произошел пожар в многоэтажке: погиб человек, есть пострадавшие. Фото и видео

Анна ПавловаАнна Павлова
Time to read1 мин
48
В Харькове произошел пожар в многоэтажке: погиб человек, есть пострадавшие. Фото и видео
Пожарным пришлось спасать людей из задымленного подъезда

В воскресенье, 25 октября, в Харькове произошла трагедия. Во время пожара в многоэтажном доме погиб человек, есть пострадавшие. 

Подробности чрезвычайной ситуации рассказали в ГСЧС. Спасатели отметили, что площадь пожара составила 20 кв. м. Из-за сильного задымления пожарным пришлось спасать людей из задымленного подъезда.

а пожаре погиб один человек, еще 5 пострадали, также пожарные спасли восемь жильцов", – говорится в сообщении.

 

В Харькове произошел пожар в многоэтажке: погиб человек, есть пострадавшие. Фото и видео

Пожар в Харькове 25 октября. Источник: ГСЧС

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В Харькове произошел пожар в многоэтажке: погиб человек, есть пострадавшие. Фото и видео

25 октября в Харькове в результате пожара в доме погиб человек. Источник: ГСЧС

В Харькове произошел пожар в многоэтажке: погиб человек, есть пострадавшие. Фото и видео

В Харькове произошел пожар в многоэтажном доме. Источник: ГСЧС

Подробности трагедии

В ГСЧС рассказали, что 25 октября в 18:06 на номер "101" поступило сообщение о пожаре в шестиповерховом жилом доме в Индустриальном районе Харькова.

В Харькове произошел пожар в многоэтажке: погиб человек, есть пострадавшие. Фото и видео

Пожар в Харькове 25 октября. Источник: ГСЧС

В Харькове произошел пожар в многоэтажке: погиб человек, есть пострадавшие. Фото и видео

25 октября в Харькове в результате пожара в доме погиб человек. Источник: ГСЧС

В Харькове произошел пожар в многоэтажке: погиб человек, есть пострадавшие. Фото и видео

В Харькове произошел пожар в многоэтажке. Источник: ГСЧС

В Харькове произошел пожар в многоэтажке: погиб человек, есть пострадавшие. Фото и видео

Пожар в Харькове 25 октября. Источник: ГСЧС

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горели квартиры на 5-м этаже дома

Всего удалось спасти восемь жителей дома. Причина возникновения пожара устанавливается. На месте происшествия работали 30 спасателей и 8 единиц техники ГСЧС.

Ранее сообщалось, что в Альпах сгорела бывшая резиденция Адольфа Гитлера "Орлиное гнездо": полиция подозревает поджог. Правоохранители уже задержали 33-летнего мужчину.

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