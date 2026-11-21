В некоторых западных областях Украины 21 ноября выпал снег. Погода перешла на зимний режим местами на Ивано-Франковщине, Львовщине, Закарпатье.

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Снегопады, мороз, а кое-где туман и сильный ветер накрыли горные вершины. Об ухудшении погодных условий сообщали, в частности, в горном поисково-спасательном подразделении ГСЧС.

На горе Поп Иван Черногорский (на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей) в субботу порывы ветра достигали 20 метров в секунду, а температура была ниже нуля. Утром наблюдались туман и высокая влажность – происходило обледенение.

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Также зима пришла на самый высокогорный горнолыжный курорт Драгобрат (Раховский район Закарпатской области).

Заснежило и гору Гимба и курорт Пилипец (Хустский район Закарпатья).

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Сказочной погодой могли насладиться посетители горнолыжного курорта Орявчик-Звенив (Сколевский район Львовской области).

Какую погоду прогнозируют в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич ранее сообщал, что на выходных (21–22 ноября) на западе возможен мокрый снег, а в Карпатах – значительный снег.

В Укргидрометцентре ожидают похолодания в воскресенье. В северных, западных и центральных областях возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Как писал OBOZ.UA, 15 ноября украинец показал на видео замерзший Бребенескул – самое высокогорное озеро нашей страны, расположенное на высоте 1801 метра над уровнем моря. Он покатался на коньках по прозрачному льду в окружении живописных вершин, но некоторые зрители обеспокоились, не навредит ли это Карпатам.