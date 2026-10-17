В Карпаты пришла настоящая зима: снег засыпал горы Близница, Шпицы и Хомьяк. Фото и видео

В Украинских Карпатах вершины покрылись снегом. Зимняя погода посетила горы Поп Иван, Шпицы, Хомьяк, Близница и некоторые другие.

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Соответствующими фото и видео путешественники поделились в соцсетях. Также о преждевременной осенней "зиме" рассказала пресс-служба Горной поисково-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook.

По состоянию на 08:00 субботы, 17 октября, на заснеженной горе Пип Иван было облачно, видимость – ограниченная. "Ветер северный, северо-восточный 6–8 м/с, температура воздуха –1 °С", – отчитывались спасатели.

Поп Иван:

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждали об ухудшении погодных условий на вершинах. Туристов просили учитывать это при планировании поездок в горную местность.

Снег, низкая температура, сильный ветер и ограниченная видимость затрудняют передвижение, повышают риск переохлаждения и потери ориентации.

"Перед выходом проверяйте прогноз погоды и актуальные предупреждения, выбирайте маршрут с учетом подготовки всех участников. Имейте при себе теплую и водонепроницаемую одежду, подходящую обувь, фонарик, запас еды и воды, заряженный телефон и портативный зарядник. Сообщайте близким маршрут и ориентировочное время возвращения", – советовали в ГСЧС.

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Хомьяк:

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Также граждан призвали отложить поход, если прогноз будет неблагоприятным. "Если погода ухудшилась уже на маршруте или кто-то из группы почувствовал ослабление сил, своевременно прекратите восхождение и оцените возможность безопасного возвращения", – отмечала пресс-служба ГСЧС.

Шпицы:

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Близница:

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Добавим: с начала 2026 года горные спасатели уже зарегистрировали 23 случая травмирования людей на маршрутах к Говерле – против 18 за весь 2025 год. Об этом в ГСЧС ответили на запрос "Суспільного".

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Как писал OBOZ.UA, на одной из самых высоких вершин Карпат – Пип Иван – заснежило 13 октября. Еще больше снега там выпало 16-го числа, причем в течение суток он не растаял.