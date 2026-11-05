В Карпатах ударили 9 градусов мороза: появились фото вершин

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Американцы нанесли сокрушительное поражение Трампу: как победа демократов в Конгрессе изменит политику США и повлияет на Украину. Интервью с БессмертнымАмериканцы нанесли сокрушительное поражение Трампу: как победа демократов в Конгрессе изменит политику США и повлияет на Украину. Интервью с БессмертнымИллюстрация – деньги, выплатаВ Украине через несколько месяцев усложнят выход на пенсию: значительная часть не сможет получать выплаты в 60 летСколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советамиСколько минут варить яйца, чтобы они оставались полезными: делимся советамиИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриПотери России в УкраинеВСУ отминусовали за сутки 2380 оккупантов и сожгли 5 систем ПВО: данные ГенштабаИллюстративное фото, батареи, отопительный сезонУкраинцев в стране ЕС будут штрафовать за отключенное отопление: какую сумму придется заплатить"Не сбылись мечты и надежды": появились подробности о 14-летней девочке, которую РФ убила ударом по Киевской области. Фото"Не сбылись мечты и надежды": появились подробности о 14-летней девочке, которую РФ убила ударом по Киевской области. ФотоОнколог назвала напиток, который повышает риск семи видов рака: это не кофеОнколог назвала напиток, который повышает риск семи видов рака: это не кофе"НАТО сильнее армии РФ, но...": военный аналитик назвал главную уязвимость Альянса"НАТО сильнее армии РФ, но...": военный аналитик назвал главную уязвимость АльянсаКого из украинских писателей номинировали на Нобелевскую премию и почему они ее не получилиКого из украинских писателей номинировали на Нобелевскую премию и почему они ее не получили
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В Карпатах ударили 9 градусов мороза: появились фото вершин

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
105
В Карпатах ударили 9 градусов мороза: появились фото вершин
Вершины Карпат покрыты снегом. Источник: snih.info

В Карпаты пришла настоящая зима. На горе Поп Иван Черногорский утром в четверг, 5 ноября 2026 года, температура воздуха опустилась до 9° мороза. На вершине – снег и ясно.

Ветер северный, 4м/с. Об этом сообщают на Facebook-странице горных спасателей Прикарпатья.

Что известно

"По состоянию на 9.00 5.11.2026 на горе Поп Иван ясно, ветер северный 4м/с, температура воздуха -9°С", – говорится в сообщении.

Фото заснеженных гор можно посмотреть с веб-камер, установленных в Драгобрате и Ясине, передает snih.info.

Вид с горы Пип Иван.Источник: ГСЧС Прикарпатья
Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
5,0 т.
День важных решений, которые повлияют существенно на жизнь: Тельцы, не спешите, а Рыбам нужен отдых – гороскоп на 5 ноября для всех
5,0 т.
День важных решений, которые повлияют существенно на жизнь: Тельцы, не спешите, а Рыбам нужен отдых – гороскоп на 5 ноября для всех
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
4,8 т.
Как приготовить сочную и сладкую свеклу для салатов за 8 минут: делимся двумя лучшими способами
4,8 т.
Как приготовить сочную и сладкую свеклу для салатов за 8 минут: делимся двумя лучшими способами
Александр КиршАлександр Кирш
4,7 т.
Из городов-миллионеров в Украине наряду с Киевом остался лишь Харьков, первый кандидат – Львов
4,7 т.
Из городов-миллионеров в Украине наряду с Киевом остался лишь Харьков, первый кандидат – Львов

Погода в Ивано-Франковской области 6 ноября

В Ивано-Франковской области 6 ноября синоптики прогнозируют дождь и плюсовую температуру. Ночью температура воздуха ожидается +2...+4 градуса, днем +3...+5 градусов. 

 

Погода в Украине 6 ноября.Источник: Укргидрометцентр

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Карпатах горные спасатели помогли двум киевлянкам, которые из-за снега, холода и усталости выбились из сил. Девушки направлялись от горы Гемба к вершине Жид-Магуры, однако из-за ухудшения погодных условий и переохлаждения не смогли продолжить маршрут.

Похожие темы
Прогноз погодыснегопадКарпатыУкраиназимапрогноз
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!