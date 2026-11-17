В высокогорье Карпат существенно ухудшились погодные условия, что представляет опасность для туристов и любителей горных походов. На горе Поп Иван зафиксировали сильный ветер, мороз, туман и обледенение, из-за чего спасатели призвали воздержаться от восхождений.

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Об этом в Facebook сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области. По данным спасателей, по состоянию на 08:00 вторника, 17 ноября, на горе Поп Иван наблюдались сложные погодные условия, которые значительно затрудняют передвижение в высокогорье.

Какая ситуация в высокогорье Карпат

По информации ГСЧС, температура воздуха на горе Поп Иван опустилась до -5 градусов. В то же время скорость западного ветра достигла 22 м/с.

Кроме того, в высокогорье наблюдаются облачность, густой туман и высокая влажность воздуха, что вызывает обледенение. Из-за этого передвижение по горным маршрутам становится особенно опасным.

Спасатели подчеркивают, что сочетание сильного ветра, мороза, плохой видимости и обледенения создает серьезную угрозу для путешественников. В таких обстоятельствах туристы рискуют потерять ориентирование на местности, переохладиться или получить травмы.

Рекомендации спасателей

В ГСЧС призвали туристов временно отказаться от походов в высокогорье до улучшения погодных условий. Особенно опасно отправляться в горы при неблагоприятном прогнозе.

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Также спасатели рекомендуют:

Не планировать восхождения и туристические маршруты при сложных погодных условиях.

Регулярно проверять прогнозы погоды и следить за официальными сообщениями ГСЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звонить по номеру 101.

В ведомстве подчеркнули, что не стоит рисковать собственной жизнью ради покорения горных вершин. Туристов призвали ответственно относиться к своей безопасности и учитывать погодные риски перед планированием путешествий.

Главные истории дня

Напомним,22 сентября на горе Поп Иван в Карпатах выпал снег и ударил мороз. Температура воздуха опустилась до -1 градуса, а спасатели предупредили туристов об опасности из-за скользких камней, холода и резких изменений погоды.

Как писал OBOZ.UA, в Карпатах спасатели помогли двум туристкам из Киева, которые обессилели во время похода из-за снега и холода. Из-за сложных погодных условий женщины не смогли самостоятельно продолжить маршрут и нуждались в помощи специалистов.