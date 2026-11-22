В Ивано-Франковске в конце ноября – в начале декабря на территории трех советских мемориалов начнут поиск возможных захоронений военнослужащих Второй мировой войны. Если такие найдут, местные власти планируют провести перезахоронение останков.

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Об этом сообщил директор коммунального предприятия "Память" Василий Тимкив. В комментарии "Суспільному" он уточнил, что разрешение на проведение поисковых работ уже есть.

Где будут искать захоронения

Речь идет о комплексах на улицах Софиевка, Лепкого и на территории локомотиворемонтного завода на улице Железнодорожной.

В зависимости от результатов специалисты составят акт об установлении мест захоронений, а затем местные власти должны принять решение о территории перезахоронения. Для этого потребуется разрешение государственной межведомственной комиссии.

"Большой вопрос, действительно ли именно эти люди там похоронены, потому что в советское время происходила эта глорификация, героизация так называемой "победы", и активно устанавливались такие мемориалы. Очень часто имена вносили просто так, как говорится, "с потолка", – отметил Тимкив.

Имена погибших нередко переносили на новые памятные знаки, ориентируясь на информацию из воинских частей, в то время как места настоящих захоронений могли теряться или забываться.

"Мы направляли запросы в воинские части, которые указывали, кто погиб, например, в районе Ивано-Франковска или какого-либо другого населенного пункта, и их имена размещали на памятных знаках. А реальные могилы, даже те, которые на тот момент были известны, просто исчезали, потому что имена переносили на новые мемориалы, а настоящие могилы забывали. И все это происходило в советское время. То есть это было проявлением пренебрежения советской власти к своим же военным, погибшим во время Второй мировой войны", – пояснил директор КП "Память".

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Он добавил, что поисковые и эксгумационные работы будут оплачены за счет территориальной громады; также работу предприятия финансируют в рамках областной программы поиска жертв политических репрессий. Как отметил Тимкив, это позволяет содержать постоянный штат работников. Сейчас поисковая бригада КП "Память" состоит из шести человек.

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