В ГПСУ раскрыли, сколько мужчин задержали при попытке незаконно пересечь границу

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыИрина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в "слишком быстром" возвращении к работеИрина Федишин вышла на связь после потери дочери и ответила критикам, которые упрекнули ее в "слишком быстром" возвращении к работе"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мосте"СВО продолжается": в Кремле цинично заявили, что не дадут Украине "передышки", и вспомнили о Крымском мостеНа могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. ФотоНа могиле знаменитого футболиста сборной Украины появился памятник. Фото"Боже упаси! Мы потеряем Константиновку": Гетьман объяснил, почему нельзя идти на еще одно перемирие"Боже упаси! Мы потеряем Константиновку": Гетьман объяснил, почему нельзя идти на еще одно перемириеОтключения света в Украине. ИллюстрацияСитуация изменилась: какие графики отключения света теперь действуют в УкраинеРоссия готовит новый удар по энергетике Украины: Игнат предупредил об угрозеРоссия готовит новый удар по энергетике Украины: Игнат предупредил об угрозе"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 год"Монстр" Эль-Ниньо набирает обороты: NASA прогнозирует климатическое явление, более сильное, чем катастрофический 1997 годКит Келлог"За столом сидят нужные люди": Келлог оценил шансы на завершение войны в Украине после переговоров в Абу-ДабиБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. ФотоБез матери остались двое детей: появились подробности о женщине, которую РФ убила ударом по Одессе. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

В ГПСУ раскрыли, сколько мужчин задержали при попытке незаконно пересечь границу

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
975
Иллюстрация – выезд из Украины за границу
В ГПСУ объяснили причины уменьшения числа попыток. Источник: Facebook/Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины

За десять месяцев 2026 года украинские пограничники задержали 10 490 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь государственную границу. Больше всего таких случаев зафиксировали в Черновицкой области – 4152 задержания.

Самым популярным направлением для незаконного пересечения границы остается Румыния, где задержали более половины от общего числа мужчин. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы Украины, предоставленные по запросу "Следствия. Инфо".

В каких областях задержали больше всего мужчин

По числу задержанных за десять месяцев 2026 года лидирует Черновицкая область – 4152 человека. Несмотря на то что это почти вдвое меньше, чем за весь 2025 год, регион остается на первом месте.

На второй позиции Закарпатская область, где пограничники задержали 2995 мужчин. Третье место занимает Одесская область с показателем 1504 человека.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
4,9 т.
Гороскоп на 16 ноября: день амбиций и взвешенных решений для всех знаков зодиака
4,9 т.
Гороскоп на 16 ноября: день амбиций и взвешенных решений для всех знаков зодиака
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
6,7 т.
Трем знакам зодиака нужно быть решительными в начале недели: лучшее время пересмотреть свои решения
6,7 т.
Трем знакам зодиака нужно быть решительными в начале недели: лучшее время пересмотреть свои решения
OBOZ.UAOBOZ.UA
2,8 т.
Стоит ли обрезать гортензии на зиму: неожиданный совет опытных садоводов
2,8 т.
Стоит ли обрезать гортензии на зиму: неожиданный совет опытных садоводов

Для сравнения, за весь 2025 год в Черновицкой области задержали 7728 мужчин.

Количество задержаний на границе сократилось

Всего за десять месяцев 2026 года пограничники задержали 10 490 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу. За весь предыдущий год таких случаев было 21 045.

Снизился и среднемесячный показатель задержаний. Если в 2025 году он составлял 1754 человека, то в 2026-м – 1049. Таким образом, количество задержаний в среднем за месяц сократилось на 40,2%.

Какие направления незаконного пересечения границы самые популярные

Чаще всего мужчины пытались незаконно пересечь границу с Румынией. За десять месяцев этого года на соответствующем направлении задержали 5545 человек.

Второе место занимает граница с Молдовой – 2468 задержанных. Третьим по количеству таких случаев стало венгерское направление, где задержали 896 мужчин. В то же время в 2025 году в тройку лидеров входила Словакия.

Общая тенденция свидетельствует о снижении числа попыток незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста по всем направлениям по сравнению с прошлым годом.

В ГПСУ объяснили причины снижения числа попыток

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко также сообщал о дальнейшем сокращении числа попыток незаконного пересечения границы. Среди возможных причин он назвал погодные условия и работу правоохранителей, которые раскрывают преступные группы и пресекают схемы переправки людей.

"Продолжается снижение числа попыток незаконного пересечения границы. То есть тенденции к увеличению нет. Возможно, на это также влияют погодные условия. Но уверен, что на это влияют и действия правоохранительных органов, которые фактически останавливают схемы, раскрывают преступные группы, специализирующиеся на попытках переправлять людей через границу", – отметил Демченко.

В ГПСУ раскрыли, сколько мужчин задержали при попытке незаконно пересечь границу

Инфографика. Источник: slidstvo.info

Напомним, в Одесской области раскрыли канал незаконной переправки военнообязанных мужчин в Молдову. "Клиентов" искали через закрытый Telegram-канал, а перед выездом прятали в арендованных квартирах и гостиницах.

Как писал OBOZ.UA, правоохранители заблокировали несколько схем незаконной переправки мужчин за границу, в частности в Ровненской области. Организаторы предлагали пересечь границу вне официальных пунктов пропуска или оформить фиктивные документы.

Похожие темы
Мобилизация в УкраинеГосударственная пограничная служба Украиныграница
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!