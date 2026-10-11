В Днепре раскрыли сеть мошеннических колл-центров: изъяли деньги, оружие, Starlink и девять автомобилей

В Днепре полиция пресекла деятельность сети мошеннических колл-центров, которая выманивала деньги с помощью сообщений о несуществующих выигрышах, использовала счета подставных лиц и переводила полученные средства в криптовалюту. Операцию провели сотрудники управления стратегических расследований и следователи полиции Днепропетровской области при силовой поддержке КОРД и батальона полиции особого назначения, сообщила Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины .

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Группа арендовала два помещения и распределила роли. Одни контролировали операторов и движение денег, другие оформляли банковские счета и карты на подставных лиц, снимали наличные и переводили средства в криптовалюту через P2P. Потерпевшим рассылали в Telegram и Viber сообщения о якобы выигранных деньгах.

Для перемещения средств использовали сеть "дропов". Персональные данные для открытия счетов скупали через социальные сети, а карты оформляли на профессиональных "дропов", студентов, пенсионеров и безработных. Фактически счетами управляли участники группы. Деньги потерпевших снимали через банкоматы или переводили в криптовалюту.

Часть полученных средств вкладывали в недвижимость, автомобили премиум-класса, дорогие часы и ювелирные изделия.

Правоохранители провели 21 обыск в Днепре и области — в колл-центрах, по местам проживания фигурантов и в автомобилях. Изъяли более €40 тыс., $18 тыс. и 113 тыс. грн наличными, оружие и патроны, 158 мобильных телефонов, 35 единиц компьютерной техники, 13 накопителей, 25 SIM-карт, 153 SIM-держателя, 10 банковских карт и два комплекта Starlink.

Полиция также изъяла девять автомобилей: Audi S8, Audi RS7, Audi A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M, BMW 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester и Cupra Formentor. Вместе с техникой и автомобилями были изъяты документация и черновые записи.

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Досудебное расследование ведется по факту мошенничества под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры. Всем установленным фигурантам уже сообщено о подозрении.

За создание или руководство организованной группой, занимающейся мошенничеством в сфере электронных коммуникаций, статья 255-4 УК Украины предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества; за сознательное участие в такой группе — от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

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