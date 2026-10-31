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В Днепре развернули пункты оказания помощи для людей, оставшихся без электроснабжения в результате российских атак. Фото и видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
357
В Днепре развернули пункты оказания помощи для людей, оставшихся без электроснабжения в результате российских атак. Фото и видео
В Днепре развернули пункты оказания помощи людям, которые остались без света. Источник: ГСЧС Днепропетровщины

В Днепре по состоянию на вечер субботы, 31 октября, без электроснабжения вследствие российских атак оставались десятки тысяч абонентов. Для этих людей в городе развернули Пункты оказания помощи Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Они работают на пяти локациях. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСЧС.

"Из-за сложной ситуации с электроснабжением в Днепре спасатели привлекли дополнительные силы и средства, чтобы поддержать горожан", – отметили там.

В этих Пунктах оказания помощи жители могут согреться, выпить горячего чая, зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.

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В Днепре развернули пункты оказания помощи для людей, оставшихся без электроснабжения в результате российских атак. Фото и видео

Пункт оказания помощи ГСЧС в Днепре. Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре развернули пункты оказания помощи для людей, оставшихся без электроснабжения в результате российских атак. Фото и видео

Люди пришли погреться вместе с домашними любимцами. Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре развернули пункты оказания помощи для людей, оставшихся без электроснабжения в результате российских атак. Фото и видео

В пунктах можно выпить чай и зарядить гаджеты. Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Для посетителей также обустроили детские уголки, где родители могут находиться вместе с детьми.

В Днепре развернули пункты оказания помощи для людей, оставшихся без электроснабжения в результате российских атак. Фото и видео

Детский уголок. Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Все пункты обеспечены генераторами, что позволяет им работать автономно и круглосуточно, независимо от наличия централизованного электроснабжения.

"На каждой локации круглосуточно будут дежурить спасатели, готовые оказать необходимую помощь", – отметили в ГСЧС.

В Днепре развернули пункты оказания помощи для людей, оставшихся без электроснабжения в результате российских атак. Фото и видео

Днепряне греются. Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

В Днепре развернули пункты оказания помощи для людей, оставшихся без электроснабжения в результате российских атак. Фото и видео

Пункты работают на генераторах. Источник: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Добавим, что мэр Днепра Борис Филатов написал: пока "Укрэнерго" и ДТЭК решают проблему со светом, в Новокодакском, Центральном и Чечеловском районах город вместе с ГСЧС развернул более 50 пунктов несокрушимости. Адреса пунктов он опубликовал в своем Facebook.

В Днепре развернули пункты оказания помощи для людей, оставшихся без электроснабжения в результате российских атак. Фото и видео

Скриншот публикации Бориса Филатова в Facebook

В Днепре развернули пункты оказания помощи для людей, оставшихся без электроснабжения в результате российских атак. Фото и видео

Скриншот публикации Бориса Филатова в Facebook

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в четверг, 29 октября, россияне в очередной раз ударили с воздуха по Днепру. После очередного обстрела в городе и частично в области пропало электроснабжение. Также из-за отсутствия электричества в областном центре начались перебои с водоснабжением.

По состоянию на 30 октября в части регионов Украины были введены почасовые отключения электроэнергии. В Днепре же после российской атаки сложилась очень сложная ситуация с электричеством, ввели экстренные отключения, а мэр города объявил о блэкауте. Также графики не действовали в Киеве на правом берегу и в некоторых районах Киевской области.

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