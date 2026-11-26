В Днепре в среду, 25 ноября, ситуация с электроснабжением оставалась крайне сложной. В связи с этим спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям развернули дополнительные Пункты оказания помощи для жителей города.

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Всего было установлено пять палаток в разных районах, они работают круглосуточно. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСЧС.

В этих палатках люди могут согреться, выпить горячего чая и зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты.

Для самых маленьких посетителей обустроили детские уголки.

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"Пункты обеспечены генераторами, поэтому будут работать автономно и круглосуточно. На каждой локации дежурят спасатели, готовые поддержать каждого, кто нуждается в помощи", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 ноября в Днепре вследствие российской атаки пострадали по меньшей мере четверо человек. Под удар попала жилая многоэтажка, а взрывная волна повредила соседние дома и учебное заведение.

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