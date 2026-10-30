В Чернигове мужчину остановили за 15 минут до комендантского часа и оштрафовали за отказ от ВВК, он пошел в суд: чем все закончилось

В Чернигове мужчину остановили за считанные минуты до начала комендантского часа и доставили в ТЦК. В итоге его оштрафовали на 17 тыс. грн за отказ проходить военно-врачебную комиссию.

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Гражданин не согласился со штрафом и обжаловал его в суде. Какое решение принял суд, рассказали в Судебно-юридической газете.

Что известно о деле

Как рассказал истец, 3 февраля 2025 года в 23:45 его остановил патрульный полицейский, после чего доставил в объединенный городской ТЦК и СП. Там мужчину закрыли в отдельном помещении, на его просьбу обеспечить ему юридическую помощь никто не отреагировал.

4 февраля 2025 года в 10:30 в отношении гражданина составили протокол за отказ пройти военно-врачебную комиссию.

Сам истец подчеркивал, что не может пройти медицинский осмотр в этот день по состоянию здоровья. Для подтверждения имеющихся заболеваний ему были нужны медицинские документы, которые остались дома.

Учитывая эти обстоятельства, гражданин просил в суде отменить постановление и закрыть дело в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Версия ТЦК

Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки возражал против удовлетворения иска.

По его словам, истец не явился по повестке от 27 ноября 2024 года. 4 февраля 2025 года в помещении ТЦК ему вручили направление на прохождение ВЛК и повестку о явке 7 февраля 2025 года.

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Однако в назначенное время мужчина не явился и медицинский осмотр не прошел. Представитель ответчика считал, что отсутствие при себе медицинских документов является безответственностью истца.

Что установил суд

Суд решил, что ответчик не предоставил доказательств того, что 4 февраля 2025 года мужчине выдали направление на ВЛК и вручили под личную подпись повестку для прохождения медицинского осмотра именно в этот день.

В материалах дела, напротив, была повестка, по которой истец должен был явиться 7 декабря 2024 года. Следовательно, протокол об отказе от прохождения ВЛК 4 февраля 2025 года составили без подтверждения надлежащего вручения повестки на эту дату.

Главные истории дня

Суд также сослался на пункт 3.5 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, согласно которому военнообязанный во время медицинского осмотра должен предоставить медицинскую документацию.

Объяснения мужчины о том, что необходимые документы остались дома, не были должным образом учтены ответчиком.

В итоге суд пришел к выводу, что ТЦК не доказал правомерность постановления и наличие в действиях истца состава административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 210-1 КУоАП.

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Что решил суд

Деснянский районный суд города Чернигова полностью удовлетворил иск в части обжалования постановления об административном правонарушении по делу № 750/2686/25.

Суд отменил постановление № 156 от 7 февраля 2025 года о наложении штрафа в размере 17 000 гривен и закрыл дело об административном правонарушении.

В то же время в удовлетворении требований к начальнику ТЦК и СП как физическому лицу суд отказал, отметив, что надлежащим ответчиком в таком деле должен быть орган государственной власти – субъект властных полномочий.

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Кроме того, за счет бюджетных ассигнований территориального центра комплектования и социальной поддержки в пользу истца взыскали 605 гривен 60 копеек судебного сбора.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин изменил правила определения критически важных предприятий, теперь будут пересматривать отраслевые и региональные критерии, а решения о критическом статусе и увеличении квоты бронирования будут проходить дополнительное согласование. Предприятия, которые не будут соответствовать обновленным требованиям, могут потерять критический статус, а их сотрудники – бронирование, однако автоматическая отмена всех действующих решений не предусмотрена.