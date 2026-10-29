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Тихие враги Wi-Fi в вашей квартире: что может замедлять интернет

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
96
Тихие враги Wi-Fi в вашей квартире: что может замедлять интернет
Что может замедлять Wi-Fi. Источник: Pexels

Довольно часто бывает, что в одной комнате интернет работает со скоростью улитки, а в другой – молниеносно быстро. Обычно это не связано со сбоем на стороне оператора.

Наше окружение тоже может быть виновником, в частности повседневные предметы, которые могут ослаблять или блокировать сигнал Wi-Fi, пишет OBOZ.UA.

Плохое покрытие Wi-Fi может быть вызвано скоплением большого количества металлических элементов в квартире, которые отражают радиоволны, что может значительно ограничить радиус действия сети в квартире.

Большие зеркала также могут ослаблять сигнал, особенно если их много и они расположены на стене или в шкафу рядом с роутером.

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Одним из главных врагов сигнала Wi-Fi дома может быть ваш аквариум, поскольку вода в нем поглощает радиоволны, поэтому интернет-соединение может начать ослабевать рядом с ним.

Некоторые повседневные приборы также могут мешать сигналу Wi-Fi. Его могут ослаблять, в частности, телевизор, холодильник, телеприставка, игровая консоль или микроволновая печь, поскольку эти предметы создают электромагнитное поле, которое может мешать волнам, излучаемым маршрутизатором. Поэтому лучше не размещать маршрутизатор непосредственно рядом с крупными бытовыми приборами.

Кроме того, на качество сигнала Wi-Fi также может влиять планировка квартиры, ведь толстые бетонные стены, потолки или колонны тоже часто ухудшают качество покрытия.

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