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"Ты маленькая, но сильная": что известно о спасателе, который извлек из-под завалов девочку в Прилуках. Видео

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read3 мин
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"Ты маленькая, но сильная": что известно о спасателе, который извлек из-под завалов девочку в Прилуках. Видео
Спасатель Павел Левченко. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Спасатель Павел Левченко почти сутки работал на месте российского ракетного удара по жилому дому. Среди спасённых им людей были пятилетняя Зоряна и её мама, которых засыпало обломками разрушенного пятиэтажного дома.

Видео спасения девочки распространили все украинские СМИ после публикации на "Суспільне Чернігів". Позже Павел приехал в больницу навестить ребёнка и сказал ей слова, которые запомнились многим: "Ты маленькая, но сильная".

Спасение под завалами

Павел Левченко рассказал, что вместе с коллегами прибыл к поврежденному дому одним из первых. Они как раз возвращались с другого вызова в пожарно-спасательную часть и проезжали неподалеку, когда узнали о попадании.

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По словам спасателя, семья Зоряны жила на четвёртом этаже. После удара людей выбросило из квартиры, а обломки стен и перекрытий засыпали их.

Сначала спасатели услышали женщину. Её удалось откопать и передать медикам. Но перед тем, как её увезли, мама успела сказать, что под завалами остался ещё её маленький ребёнок.

"Услышал звук ребенка. Продолжил копать, вижу: волосы", — вспомнил Павел Левченко.

Спасатель рассказал, что во время поисковой операции ещё не было техники, которая могла бы поднять тяжёлые конструкции. Поэтому в первые минуты после удара приходилось разбирать завалы вручную.

Как выжила Зоряна

Пока девочка оставалась под обломками, Павел пытался постоянно разговаривать с ней. Он спрашивал, как её зовут, что болит и как она себя чувствует.

Зоряна ответила, что у неё зажаты нога и рука, но ничего не болит. Ребёнок находился в затруднительном положении под обломками конструкций.

По словам спасателя, девочка смогла выжить благодаря матери, которая прикрыла её собственным телом. Когда Павел достал ребёнка, он передал её медикам.

Отец Зоряны также находился в квартире, но спасти его не удалось. Мужчина был в соседней комнате.

Сейчас девочка находится под наблюдением врачей, с ней работают психологи.

Работа продолжалась сутки

Павел Левченко рассказал, что вместе с коллегами спас из поврежденного пятиэтажного дома и других людей. Одну женщину он вынес вместе с полицейским, а двух жильцов третьего этажа — мужа и жену — спасали альпинисты из другой области. Оба выжили.

Спасатель работал возле разрушенного дома почти сутки. Утром 8 октября он снова вернулся на место удара.

По словам Павла, тяжелее всего было извлекать из-под завалов тела погибших детей. Он сам отец, поэтому такие случаи переживает особенно тяжело.

"Это очень тяжело. Я больше всего этого боялся, когда прилетаем в такие дома. Это не заправки, это не непонятно куда-то, это люди, это подло сделано. Это люди спали, люди отдыхали", – сказал спасатель.

Он добавил, что, несмотря на пережитое, продолжает работать, ведь помощь людям — его долг.

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