Туи теряют популярность: что можно посадить вместо них

Туи стали привычной частью ландшафтного дизайна – это хвойное дерево можно увидеть чуть ли не в каждом дворе или саду. Они неприхотливы в уходе, быстро растут и защищают двор от посторонних взглядов.

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Однако у этих растений есть и немало недостатков, поэтому в западных странах мода на них уже давно прошла. Почему соседи отказываются от туй и что сажают вместо них, разбиралось издание KB.pl.

Туи: преимущества и недостатки

Западная туя попала в Европу из Северной Америки еще в XIX веке. Однако массово высаживать ее начали лишь несколько десятилетий назад. Причин такой популярности несколько. Прежде всего, туи недороги и просты в выращивании. Если правильно выбрать место и обеспечить растениям надлежащие условия, они образуют плотную вечнозеленую изгородь или зеленую стену. Еще одно преимущество – способность приглушать шум. Это особенно полезно для домов, расположенных возле оживленных улиц.

В то же время у туй есть немало минусов. Прежде всего, они обедняют местное биоразнообразие. Большинство животных не использует их в качестве источника пищи, в частности из-за содержания ядовитого туйона. Туи также не привлекают опылителей, а их способность активно поглощать воду и питательные вещества из почвы затрудняет сосуществование с другими растениями поблизости. К тому же туи могут страдать от вредителей.

Неоднозначной является и оценка их внешнего вида. Кому-то нравятся стройные деревья с темно-зеленой или изумрудной хвоей, а кто-то не воспринимает их вовсе. Одна из главных претензий заключается в том, что туи вытеснили из сельских и пригородных пейзажей традиционные разнообразные сады. За заборами все реже можно увидеть форзиции и сирень, зато чаще тянется однообразная зеленая стена.

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Что посадить вместо туй

В Европе начали задумываться над тем, что можно посадить вместо однообразных туй. Обычно выбирают растения, которые соответствуют нескольким требованиям:

вечнозеленые кустарники и деревья – для украшения участка и защиты от посторонних взглядов в течение всего года;

– для украшения участка и защиты от посторонних взглядов в течение всего года; цветущие кустарники – для красоты и привлечения насекомых-опылителей;

– для красоты и привлечения насекомых-опылителей; плодовые кустарники – как источник пищи для птиц и мелких млекопитающих.

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Лучший вариант – смешанная живая изгородь из нескольких видов растений, каждый из которых выполняет одну из этих функций. При этом важно не заменить одно нежелательное растение другим. Например, следует избегать инвазивных видов, таких как суммах уксусный, черемуха поздняя и японский спорыш.

Хвойные кустарники и деревья вместо туй

Среди хвойных растений одной из лучших альтернатив является тис средний. Этот дальний европейский родственник туи имеет более элегантный вид и лучше переносит засуху, морозы и тень. Внешне он несколько отличается от туи, ведь вместо чешуевидной хвои у него иголки. Однако в саду он может выполнять схожую функцию.

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Главный недостаток тиса – медленный рост, хотя это можно считать и преимуществом. Растение формирует стабильную, плотную крону, а обрезать ее нужно не так часто. К тому же тис очень долговечен. Если вы хотите обустроить сад на поколения, он хорошо справится с этой задачей, тогда как туи примерно через 20–30 лет могут начать редеть. Однако тис, как и туя, ядовит, поэтому он не лучший выбор, если вы стремитесь увеличить биоразнообразие сада или должны заботиться о безопасности детей и домашних животных.

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Еще одна удачная замена – можжевельник. Если участок хорошо освещается солнцем, этот хвойный кустарник может прекрасно заменить тую. Он хорошо переносит и морозы, и засуху, а острая хвоя на густых ветвях создает естественный барьер для незваных гостей. Можжевельник почти не требует ухода – главное, правильно выбрать для него место. В то же время сформировать из него ровную зеленую стену, как из туи, не получится. Для кого-то это недостаток, а для кого-то – преимущество, ведь все зависит от эстетических предпочтений. Растет можжевельник со средней скоростью – примерно на 15 см в год.

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Еще одна альтернатива – кипарисовики. По многим характеристикам они напоминают туи, но лучше переносят морозы вплоть до -15 °C и легче поддаются формированию благодаря более мягким побегам. Как и туи, они быстро растут, поэтому хорошо подойдут тем, кто хочет как можно скорее получить густую живую изгородь.

Живая изгородь из лиственных деревьев и кустарников

В зависимости от вида лиственные деревья и кустарники могут требовать большего ухода, чем хвойные. Однако у них есть немало преимуществ, благодаря которым они также могут стать хорошей заменой туям. Среди популярных растений для живой изгороди – барбарис, бирючина, граб и белый снежноягодник. Граб и бирючина могут вырастать достаточно высокими, чтобы заменить туи и кипарисовики. Однако не все эти растения остаются зелеными зимой. Вечнозеленая бирючина сохраняет листья в течение года, тогда как листья граба зимой буреют.

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Низкий и густой куст, который не сбрасывает листья и подходит для живой изгороди, – это самшит вечнозеленый. Однако он растет медленно и не сможет быстро сформировать высокую плотную стену, подобную изгороди из туй.

Высоким лиственным кустом с густой кроной и вечнозеленой листвой является лавровишня. Именно поэтому она становится все более популярной. Однако у нее достаточно недостатков: растение плохо переносит морозы и ветер, требует постоянно влажной почвы, регулярной подкормки и обрезки. Все это отнимает время и увеличивает расходы. К тому же саженцы лавровишни сами по себе недешевые.

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Смешанная живая изгородь

Еще один вариант, который обеспечит долговечную и привлекательную защиту от улицы, – смешанная живая изгородь. Если правильно сочетать до пяти видов растений, она будет не только более экологичной, но и будет менять цвета и вид в зависимости от времени года. Кроме того, растения будут поддерживать друг друга, благодаря чему станут крепче и потребуют меньшего вмешательства садовода.

Однако создать изгородь нужной формы может быть непросто. Некоторые растения, особенно лиственные, придется обрезать чаще. Все зависит от того, какие именно виды вы выберете. Чтобы заранее оценить затраты на уход, стоит рассмотреть различные комбинации. Например, включать ли в изгородь тис, который растет медленно, но хорошо поддается формированию, или лучше отдать предпочтение густым лиственным растениям – грабу, лавровишне или самшиту.

Как видим, альтернатив туям немало. Если для вас важны эстетика, сохранение традиций садоводства или биоразнообразие, стоит рассмотреть один из этих вариантов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как можно использовать в саду опавшую хвою.