Турецкая яичница намного лучше классического варианта: как приготовить

Яичница-болтунья – это классика завтрака и один из самых быстрых вариантов утренней еды, сытный и питательный. Вместо того чтобы готовить ее одинаково каждый день, стоит поэкспериментировать с ингредиентами.

Видео дня

Турецкий вариант обладает исключительным вкусом благодаря добавлению овощей, пишет OBOZ.UA.

Разница между турецкой яичницей-болтуньей (менеменом) и традиционной очевидна, как в основе, так и в начинке. Это может стать интересной альтернативой нашему популярному блюду на завтрак, вкус которого нам очень привычен, из-за чего оно иногда кажется скучным.

Менемен немного напоминает нечто среднее между яичницей и шакшукой, поскольку он сочнее, нежнее и обладает более насыщенным вкусом. Он быстро готовится (чуть больше пятнадцати минут), но по вкусу превосходит нашу знаменитую "яичницу".

Яйца в менемен добавляют не в начале, а лишь на определенном этапе приготовления. Это блюдо на завтрак, которое турки с удовольствием едят, макая свежий хлеб прямо в сковороду.

Турецкая яичница (менемен), 2 порции:

яйца – 4 штуки

помидоры – 2 штуки

красный перец – 1 штука

лук – 1 штука (небольшая)

сливочное масло – 2 столовые ложки

соль, перец, орегано, чили

шнитт-лук (для посыпки).

Растопите масло, добавьте нарезанный лук и нарезанный кубиками болгарский перец. Готовьте несколько минут, пока овощи не размягчатся. Добавьте очищенные от кожуры и нарезанные кубиками помидоры. Тушите несколько минут, пока не образуется соус.

РЕКЛАМА

Приправьте, слегка взбейте яйца вилкой и вылейте их на сковороду. Готовьте на слабом огне, периодически помешивая, пока яйца не схватятся, но останутся кремообразными.

Посыпьте турецкую яичницу луком и подавайте теплой. Лучше всего она сочетается с хрустящим хлебом, например багетом или лепешкой, но ее также можно есть с раскрошенным сыром фета, оливками и другими овощами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать обычную яичницу еще вкуснее.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Главные истории дня