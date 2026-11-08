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Турецкая яичница намного лучше классического варианта: как приготовить

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
2,5 т.
Турецкая яичница намного лучше классического варианта: как приготовить
Как приготовить вкусную яичницу. Источник: Pexels

Яичница-болтунья – это классика завтрака и один из самых быстрых вариантов утренней еды, сытный и питательный. Вместо того чтобы готовить ее одинаково каждый день, стоит поэкспериментировать с ингредиентами.

Турецкий вариант обладает исключительным вкусом благодаря добавлению овощей, пишет OBOZ.UA.

Разница между турецкой яичницей-болтуньей (менеменом) и традиционной очевидна, как в основе, так и в начинке. Это может стать интересной альтернативой нашему популярному блюду на завтрак, вкус которого нам очень привычен, из-за чего оно иногда кажется скучным.

Менемен немного напоминает нечто среднее между яичницей и шакшукой, поскольку он сочнее, нежнее и обладает более насыщенным вкусом. Он быстро готовится (чуть больше пятнадцати минут), но по вкусу превосходит нашу знаменитую "яичницу".

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Яйца в менемен добавляют не в начале, а лишь на определенном этапе приготовления. Это блюдо на завтрак, которое турки с удовольствием едят, макая свежий хлеб прямо в сковороду.

 

Турецкая яичница намного лучше классического варианта: как приготовить

Как приготовить яичницу. Источник: Pexels

Турецкая яичница (менемен), 2 порции:

  • яйца – 4 штуки
  • помидоры – 2 штуки
  • красный перец – 1 штука
  • лук – 1 штука (небольшая)
  • сливочное масло – 2 столовые ложки
  • соль, перец, орегано, чили
  • шнитт-лук (для посыпки).

Растопите масло, добавьте нарезанный лук и нарезанный кубиками болгарский перец. Готовьте несколько минут, пока овощи не размягчатся. Добавьте очищенные от кожуры и нарезанные кубиками помидоры. Тушите несколько минут, пока не образуется соус.

Приправьте, слегка взбейте яйца вилкой и вылейте их на сковороду. Готовьте на слабом огне, периодически помешивая, пока яйца не схватятся, но останутся кремообразными.

Посыпьте турецкую яичницу луком и подавайте теплой. Лучше всего она сочетается с хрустящим хлебом, например багетом или лепешкой, но ее также можно есть с раскрошенным сыром фета, оливками и другими овощами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать обычную яичницу еще вкуснее.

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