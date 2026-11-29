В воскресенье, 29 ноября, в Украине ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков на большей части территории не прогнозируется, лишь в Крыму местами возможен небольшой снег и дождь.

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В большинстве регионов сохранится морозная погода, а на юге и в Приазовье усилится ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Туман в горах и гололедица на дорогах

В Карпатах утром местами опустится туман, что может ухудшать видимость. В большинстве западных и центральных областей на дорогах местами прогнозируется гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными.

Ветер будет преимущественно северо-восточным со скоростью 5–12 м/с. На юге страны ожидаются порывы 15–20 м/с, а в Крыму и Приазовье скорость ветра местами достигнет 22 м/с.

Температура воздуха по Украине ночью составит 4-9 градусов мороза, днем будет около 5 градусов мороза. В Карпатах ночью мороз усилится до –15, а днем столбики термометров покажут 3-8 мороза. В Закарпатье и на крайнем юге страны прогнозируется +1…+3.

По данным гидрометцентра, в Киеве и области температурные показатели удержатся в пределах -3…-1. На севере и северо-востоке, в частности в районе Чернигова и Сум, температурные значения опустятся до 4-6 градусов мороза.

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В центральных и восточных областях в течение дня также будет мороз. Столбики термометров покажут от 0 до -4 градусов. На юге и в Крыму местами будет оттепель до +1 градуса.

Напомним, синоптики прогнозируют, что средняя температура воздуха зимой 2026–2027 годов в Украине будет превышать климатическую норму на 1,5–2 градуса. Однако периоды сильных морозов также не исключены.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, 23 ноября Карпаты охватила зимняя непогода. На вершине горы Поп Иван зафиксировали 11 градусов мороза и снегопад, а скорость ветра северо-восточного направления достигала 5 м/с.