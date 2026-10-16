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ТЦК оштрафовал на 17 тыс. мужчину, который своевременно обновил данные, тот обратился в суд: чем все закончилось

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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ТЦК оштрафовал на 17 тыс. мужчину, который своевременно обновил данные, тот обратился в суд: чем все закончилось
Суд признал штраф незаконным

В Харькове суд отменил штраф в размере 17 тысяч гривен, наложенный на военнообязанного за неявку в ТЦК по повестке для уточнения данных. Суд установил, что мужчина обновил военно-учетные данные еще в мае 2024 года, а повторный вызов не соответствовал требованиям законодательства.

В итоге производство по делу об административном правонарушении было прекращено, а в пользу истца было принято решение взыскать 665,60 грн судебных издержек. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Детали дела

Основанием для рассмотрения дела стало постановление ТЦК от 9 августа 2026 года, которым мужчине назначили штраф в размере 17 тысяч гривен за неявку по повестке. По версии сотрудника ТЦК, он должен был явиться 27 июля для уточнения данных, однако почтовое отправление вернулось с пометкой "адресат отсутствует".

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Мужчина обжаловал штраф в Киевском районном суде Харькова. Он заявил, что не получал повестки, а также сослался на ожидание отсрочки от мобилизации. Кроме того, данные из системы "Резерв+" подтвердили, что он обновил свои военно-учетные данные еще 19 мая 2024 года. Поэтому суду предстояло выяснить, были ли законные основания для повторного вызова и соответствовала ли повестка установленным требованиям.

Позиция и выводы суда

При рассмотрении дела суд проанализировал законодательство, определяющее обязанности военнообязанных и правила оформления повесток.

Согласно статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане должны являться в ТЦК в указанное время и место. Если этому препятствуют уважительные причины, о них необходимо уведомить центр в течение трех суток, а впоследствии прибыть в семидневный срок. Причины неявки должны быть документально подтверждены.

Суд также подчеркнул, что в повестке необходимо четко указывать цель вызова в соответствии с законодательством. Среди предусмотренных оснований:

– оформление военно-учетных документов;

– постановка на учет;

– медицинский осмотр;

– подготовка и призыв на службу.

Постановление Кабмина № 560 допускает вызов в ТЦК для уточнения персональных и военно-учетных данных. В то же время, по заключению суда, повторный вызов лица, которое уже обновило сведения, должен соответствовать определенным законом целям и требованиям к оформлению повестки.

Суд установил, что мужчина обновил военно-учетные данные 19 мая 2024 года, что подтверждал электронный документ из системы "Резерв+". Кроме того, направленная ему повестка содержала лишь общую формулировку "уточнение данных", без конкретизации цели вызова.

ТЦК не опроверг факт своевременного обновления информации, поэтому суд пришел к выводу, что законных оснований для повторного вызова с этой целью не было.

Кроме того, повестка не соответствовала установленным требованиям относительно содержания и формы. Учитывая это, суд постановил, что она не создавала для мужчины обязанности являться в ТЦК, а в его действиях не было состава административного правонарушения.

Решение суда

Киевский районный суд Харькова удовлетворил иск мужчины, отменил постановление от 9 августа 2026 года о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен и прекратил производство по делу. Также с двух ответчиков было решено взыскать в пользу истца судебные расходы в сумме 665,60 грн.

Решение можно обжаловать во Второй апелляционный административный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Напомним, Хмельницкий окружной административный суд рассмотрел иск военнослужащего, который требовал отменить заключение военно-врачебной комиссии и направить его на повторное медицинское обследование. Мужчина утверждал, что врачи проигнорировали его диагнозы, связанные с тяжелыми заболеваниями суставов.

Как писал OBOZ.UA, в Черниговской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении мобилизованного, которого обвиняют в самовольном оставлении воинской части. Обвиняемый не признал своей вины, заявив, что его мобилизация была незаконной, он не приносил присяги и не считает себя военнослужащим.

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