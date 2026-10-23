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Цикламены сразу оживут и зацветут: как сделать домашний кондиционер

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
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Цикламены сразу оживут и зацветут: как сделать домашний кондиционер
Как оживить цикламены. Источник: Pexels

Персидский цикламен, также известный как альпийская фиалка, следует удобрять осенью. В это время растение активно растет и цветет.

Поэтому ему нужно достаточное количество питательных веществ, поскольку их нехватка может ослабить растение и ограничить его цветение. Одно из домашних средств для поддержания его роста – настой из семян тыквы, пишет OBOZ.UA.

Чтобы цикламены обильно и долго цвели осенью, им нужно обеспечить подходящие условия. Эти цветы хорошо растут в светлых местах, но не под прямыми солнечными лучами.

Они не переносят холод, поэтому лучше не ставить их рядом с горячим радиатором. Лучше всего им будет в комнате с температурой около 18 градусов Цельсия.

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Почва, в которой растут цикламены, должна быть плодородной, легкой и хорошо дренированной. Почва не должна быть ни сухой, ни переувлажненной. В идеале она должна быть слегка влажной.

Важно отметить, что традиционный полив цикламенов – не лучшая идея. Лучше всего поливать их снизу, наливая воду в горшок и удаляя лишнюю воду. Также удалите увядшие цветы и опавшие листья.

Как приготовить домашний кондиционер

Этот кондиционер содержит калий, фосфор и магний, которые являются важными компонентами для правильного развития растений и их цветов, хотя, конечно, он не должен заменять профессиональное удобрение для цветущих растений.

Для его приготовления вам понадобится 100 г свежей тыквы. Нарежьте тыкву на мелкие кусочки, залейте 500 мл воды и варите на медленном огне 15 минут без приправ. Дайте остыть, процедите и разбавьте водой в соотношении 1:2 (одна часть отвара на две части воды).

Однако не следует закапывать кусочки сырой тыквы в горшок, как делают некоторые люди, поскольку разлагающиеся органические остатки могут ухудшить условия в субстрате растения.

OBOZ.UA ранее рассказывал, какие растения нельзя держать на кухне и почему.

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