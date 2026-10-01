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"Эта квартира станет началом новой жизни": защитник Мариуполя Виталий Шумакер получил жилье от Фонда Рината Ахметова

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
icon 1,9 т.
"Эта квартира станет началом новой жизни": защитник Мариуполя Виталий Шумакер получил жилье от Фонда Рината Ахметова
Квартиры защитникам Мариуполя в рамках программы «Дома» передают каждую неделю
Источник: «Сердце Азовстали»

Защитник Мариуполя Виталий Шумакер получил собственную квартиру благодаря программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует совместно с проектом "Сердце Азовстали". Для военного, вернувшегося в Украину из российского плена с тяжелыми травмами, новое жилье стало возможностью восстановить жизнь вместе с женой Мариной и двумя сыновьями.

52-летний Виталий – уроженец Мариуполя. С самого начала полномасштабного вторжения он защищал родной город. В мае 2022 года, находясь на территории "Азовстали", он попал под авиационный обстрел. В результате атаки получил минно-взрывную травму, ожоги лица и обеих кистей, перелом ключицы, частично потерял слух и зрение.

''Эта квартира станет началом новой жизни'': защитник Мариуполя Виталий Шумакер получил жилье от Фонда Рината Ахметова

Захисник Маріуполя отримав житло від Фонду Ріната Ахметова

Источник: «Серце Азовсталі»

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18 мая 2022 года по приказу командования Виталий попал в плен. Там мужчина постоянно подвергался жестоким избиениям и пыткам электрошокером. В результате издевательств со стороны российских военных он получил переломы костей лица, лишился 11 зубов, похудел на 30 килограммов. Всего в плену защитник провел более трех лет. Сегодня у него II группа инвалидности, но он продолжает службу.

Новый дом для Виталия – это прежде всего возможность иметь свое собственное место, сосредоточиться на семье, в частности на младшем сыне Максиме, который имеет инвалидность и нуждается в особом уходе.

"Огромное спасибо Фонду и Ринату Леонидовичу за такую невероятно красивую квартиру. Я надеюсь, что эта квартира станет началом нашей новой жизни. Большое вам спасибо", – говорит защитник.

Вручая Виталию ключи и сертификат на квартиру, генеральный директор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова подчеркнула, что эта квартира – прежде всего знак благодарности за его вклад в защиту города и страны.

''Эта квартира станет началом новой жизни'': защитник Мариуполя Виталий Шумакер получил жилье от Фонда Рината Ахметова

Захисник Маріуполя отримав житло від Фонду Ріната Ахметова

Источник: «Серце Азовсталі»

"Хочу поблагодарить вас от имени нашего основателя, от имени всей команды Фонда Рината Ахметова, "Сердца Азовстали", за героическую оборону города Мариуполя, за все, что вы сделали и делаете для нашей страны", – отметила Ксения Сухова.

Также она пожелала Виталию и его семье счастья на новом месте. Защитник долгое время приходил в себя после плена и проходил реабилитацию, в чем ему помогал старший сын Марко – профессиональный тренер. По его словам, теперь квартира от Фонда станет для отца мощной мотивацией и в дальнейшем восстанавливаться и избавляться от старых травм.

"Это второе дыхание, новая жизнь, его большая мечта. Я думаю, что по его глазам все видно. Мама, папа, младший брат и я тоже очень счастливы", – говорит Марко.

По словам председателя наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Натальи Емченко, квартиры защитникам Мариуполя по программе "Дома" передают еженедельно. Из-за большого количества заявок программу продлят и в следующем году.

''Эта квартира станет началом новой жизни'': защитник Мариуполя Виталий Шумакер получил жилье от Фонда Рината Ахметова

Захисник Маріуполя отримав житло від Фонду Ріната Ахметова

Источник: «Серце Азовсталі»

Программа "Домой" предусматривает предоставление квартир защитникам Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к полноценной жизни после боев и плена.

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