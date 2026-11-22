Украинский monobank по случаю девятой годовщины работы объявил праздничный сбор на дроны-перехватчики реактивных "Шахедов". Сбор проводят вместе с фондом "Спільнота Стерненка", а среди участников разыграют денежные призы, зарядные станции и мерч банка.

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О старте сбора сообщила команда monobank. В банке призвали присоединяться к праздничной инициативе, делая донаты, и пообещали подарок за любой взнос.

На что собирают деньги

Цель сбора – 40 млн гривен на дроны-перехватчики, предназначенные для борьбы с реактивными российскими "Шахедами". Инициативу реализуют вместе с фондом "Сообщество Стерненко".

"Цель амбициозная, поэтому очень ждем ваших поздравлений!"– призвали украинцев поддержать сбор, сделав донат.

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Какие призы можно выиграть

За любой взнос участники получат праздничный скин. Кроме того, среди тех, кто задонатит от 99 гривен, разыграют:

- девять денежных призов по 99 999 гривен;

- девять зарядных станций Marstek;

- 99 наборов мерча monobank.

Каждые 99 гривен доната дают один шанс на выигрыш. Соответственно, чем больше сумма взноса, тем больше шансов получить приз.

Результаты розыгрыша опубликуют на сайте 25 ноября.