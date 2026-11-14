Эти знаки зодиака самые верные: они влюбляются раз и на всю жизнь

Верность – это не только вопрос рождения, на нее влияет ряд факторов, в частности воспитание и жизненный опыт.

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Однако астрологи считают, что некоторые знаки зодиака вернее других, что обусловлено их темпераментом и ценностями, которые они ценят больше всего. Такой партнер – сокровище, пишет OBOZ.UA.

Рак – самый верный знак зодиака: влюбленный мужчина даже не подумает об измене

Самый верный знак зодиака, несомненно, Рак. Они чрезвычайно семейные, добросердечные и неохотно вступают в мимолетные отношения. Они предпочитают найти постоянного партнера, а однажды влюбившись, он даже не подумает об измене.

Он отдает все свое сердце другому человеку и мечтает о долгосрочных отношениях, полных близости, доверия и чувства безопасности.

Мимолетный флирт ради развлечения, который так любят Близнецы и Стрельцы, совершенно ему не подходит. По этой причине ему не стоит искать любовь среди них. Рак очень хорошо знает, как глубоко может ранить измена, поэтому он не стал бы так поступать с любимым человеком.

Телец не тратит время на романтику: он предпочитает работать над построением крепких отношений

Среди зодиакальной дюжины Телец также выделяется своей верностью, и это безусловная правда, ведь как земной знак, он ценит спокойствие, стабильность и предсказуемость, в том числе и в сердечных делах.

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Эмоциональные потрясения для них – это пытка, поэтому они предпочитают сосредоточиться на одном человеке и строить будущее вместе. Как только Телец решит начать серьезные отношения, он не намерен отказываться от них из-за влюбленности.

Для человека под этим знаком зодиака успешные отношения – это преданность, забота и терпение. Он не станет рисковать потерять то, что построил, ради мимолетного мгновения страсти.

Козерог серьезно относится к отношениям: он не нарушает своего обещания, если дал его

Козерог также является одним из самых верных знаков зодиака, и они не влюбляются легкомысленно. Они тщательно выбирают своих партнеров, потому что им нужно время, чтобы открыться кому-то и полностью довериться ему.

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Прежде чем начать отношения, она хочет убедиться, что другой человек разделяет ее ценности. Она не любит преуменьшать, а если уж заявляет о любви и верности, то серьезно относится к своим словам.

Для Козерога признания действительно что-то значат. Даже когда в отношениях возникают трудности, он не сразу ищет утешения в объятиях другого. Он предпочитает честно поговорить со своим партнером о ситуации и попытаться преодолеть кризис.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить предсказаниям или нет.

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