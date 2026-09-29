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Эти украинские фамилии происходят от половцев: проверьте свою

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read2 мин
icon 1,0 т.
Эти украинские фамилии происходят от половцев: проверьте свою
Происхождение ряда современных украинских фамилий связывают с половцами.
Источник: Сгенерировано ИИ

17 современных украинских фамилий связывают с половцами – тюркским народом, который в XI–XIV веках населял степи Евразии. Они остаются крайне редкими – их носят лишь несколько десятков человек в отдельных регионах Украины.

OBOZ.UA рассказывает, какие родовые имена вошли в этот список. Также мы выяснили, где сегодня живут их носители.

Обычно украинские фамилии формировались от рода занятий, социального статуса человека или названия местности. Однако часть из них имеет иное происхождение – их связывают с древним тюркским народом.

Половцы в XI–XIV веках населяли Евразийскую степь – от Дуная до Иртыша. Уже в XI веке они расселились, в частности, на украинских землях.

Эти украинские фамилии происходят от половцев: проверьте свою

Половецькі кам’яні баби – пам’ятки давньої культури кочового народу, слід якого зберігся й в українських прізвищах.

Источник: Facebook-сторінка "Читай українською"

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До XIII века половцы активно взаимодействовали с Грузией, Византией, Венгрией, Албанией и Болгарией.

С этим народом связывают следующие современные украинские фамилии:

  • Акуш;
  • Алак;
  • Алперин;
  • Дулепа;
  • Кейран;
  • Кобан;
  • Кобяк;
  • Котян;
  • Куря;
  • Мандула;
  • Салават;
  • Сугрин;
  • Темир;
  • Тертерьян;
  • Умуль;
  • Шарк;
  • Ямула.

По словам исследователей, в настоящее время эти фамилии встречаются редко.

Например, фамилию Дулепа носят 159 человек, больше всего – в Каменец-Подольском районе.

Фамилию Кобяк носят 54 человека. Среди них – жители Львовской области, Киева, Запорожской области, а также Донецка и Мариуполя.

Таким образом, в современных украинских фамилиях сохранились отдельные следы средневековой истории и связей с кочевыми народами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 17 украинских фамилиях, которые связывают с интеллигенцией и образованными людьми прошлого. Среди них – родовые имена, которые могли возникнуть в связи с занятиями медициной, образованием, искусством и музыкой, при этом в отношении отдельных названий исследователи выдвигают различные версии.

Как писал OBOZ.UA, некоторые украинские фамилии могли появиться от названий воинских формирований, должностей или видов службы, связанных с Польшей и Османской империей. Такие родовые имена могут свидетельствовать о военной или служебной деятельности предков в разные исторические периоды.

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