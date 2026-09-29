17 современных украинских фамилий связывают с половцами – тюркским народом, который в XI–XIV веках населял степи Евразии. Они остаются крайне редкими – их носят лишь несколько десятков человек в отдельных регионах Украины.

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OBOZ.UA рассказывает, какие родовые имена вошли в этот список. Также мы выяснили, где сегодня живут их носители.

Обычно украинские фамилии формировались от рода занятий, социального статуса человека или названия местности. Однако часть из них имеет иное происхождение – их связывают с древним тюркским народом.

Половцы в XI–XIV веках населяли Евразийскую степь – от Дуная до Иртыша. Уже в XI веке они расселились, в частности, на украинских землях.

До XIII века половцы активно взаимодействовали с Грузией, Византией, Венгрией, Албанией и Болгарией.

С этим народом связывают следующие современные украинские фамилии:

Акуш;

Алак;

Алперин;

Дулепа;

Кейран;

Кобан;

Кобяк;

Котян;

Куря;

Мандула;

Салават;

Сугрин;

Темир;

Тертерьян;

Умуль;

Шарк;

Ямула.

По словам исследователей, в настоящее время эти фамилии встречаются редко.

Например, фамилию Дулепа носят 159 человек, больше всего – в Каменец-Подольском районе.

Фамилию Кобяк носят 54 человека. Среди них – жители Львовской области, Киева, Запорожской области, а также Донецка и Мариуполя.

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Таким образом, в современных украинских фамилиях сохранились отдельные следы средневековой истории и связей с кочевыми народами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 17 украинских фамилиях, которые связывают с интеллигенцией и образованными людьми прошлого. Среди них – родовые имена, которые могли возникнуть в связи с занятиями медициной, образованием, искусством и музыкой, при этом в отношении отдельных названий исследователи выдвигают различные версии.

Как писал OBOZ.UA, некоторые украинские фамилии могли появиться от названий воинских формирований, должностей или видов службы, связанных с Польшей и Османской империей. Такие родовые имена могут свидетельствовать о военной или служебной деятельности предков в разные исторические периоды.

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