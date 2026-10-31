Эти растения не переносят сухой воздух: не ставьте их рядом с радиатором

Отопительный сезон создает трудности для растений в горшках, которые не любят сухой воздух. Некоторые растения особенно плохо переносят эти условия, из-за чего их листья желтеют и вянут.

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Суккуленты, такие как алоэ и крассула, процветают в суровых условиях, но некоторые виды особенно чувствительны. Размещение их на подоконнике над горячим радиатором может негативно повлиять на их здоровье и даже привести к гибели, пишет OBOZ.UA.

Большинство папоротников не переносят сухого воздуха в вашем доме. Если вы разместите их возле радиатора, они быстро высохнут. Это особенно актуально, если у вас популярный нефролепис, поскольку его нежные, перистые листья быстро теряют влагу.

Даже регулярный полив не спасет ситуацию, поскольку влажная почва не сможет должным образом заменить влажный воздух с уровнем влажности не менее 50-70 процентов.

Калатея нуждается в подходящих условиях, чтобы быть по-настоящему красивой. К сожалению, это одно из тех растений, которые особенно чувствительны к сухому воздуху. Поскольку в естественной среде она растет во влажных тропических лесах, дома она тоже предпочитает помещения с повышенной влажностью.

Если влажность слишком низкая (ниже 60-70%) , листья могут начать скручиваться и неэстетично обесцвечиваться. Проблема особенно остра, когда горшок стоит на подоконнике прямо над горячим радиатором.

Маранта – комнатное растение, которое всегда привлекает внимание. Ее отличительная черта – декоративные листья с узорами из прожилок и пятен. Она приходится родственницей калатее и, как и последняя, хорошо растет в теплой влажной среде.

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Под воздействием слишком сухого воздуха кончики ее листьев буреют и становятся ломкими , а новые побеги мельчают и деформируются.

Для маранты лучше всего поддерживать влажность на уровне около 60 процентов или выше . Также стоит защищать ее от сквозняков и горячего воздуха от радиатора.

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