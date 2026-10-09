Эти фамилии указывают на то, что вы происходите из рода поляков, румын или венгров: проверьте список
Украинские фамилии могут рассказать о происхождении предков и помочь узнать больше об истории семьи. Среди родовых имен есть такие, которые указывают на польские, венгерские или румынские корни.
Их перечень привёл лингвист Юлиан Редько в научной работе "Современные украинские фамилии". OBOZ.UA рассказывает, какие фамилии могут свидетельствовать о происхождении ваших предков из соседних стран.
Какие фамилии указывают на польское происхождение
В Украине проживает немало людей, чьи предки имели польское происхождение. К этой группе относятся фамилии Лях, Поляк и производные от них.
Особое внимание стоит обратить на этнонимические фамилии. В древности такие родовые имена могли давать людям, переехавшим в Украину из другой страны.
На польские корни могут указывать следующие фамилии:
- Лях;
- Ляховец;
- Лендел;
- Поляк;
- Ляшко;
- Лещук;
- Ляхович;
- Лещенко.
Фамилии венгерского происхождения
Фамилии, которые могут свидетельствовать о венгерском происхождении предков, составляют несколько меньшую группу. В то же время они достаточно распространены, особенно в западных областях Украины.
Согласно перечню языковеда Юлиана Редько, к таким родовым именам относятся:
- Мадяр;
- Угринчин;
- Мадярчик;
- Мадзар;
- Угрин;
- Маджара.
Какие фамилии могут указывать на румынское происхождение
На румынское происхождение предков может указывать фамилия Волох и производные от неё. К наиболее распространённым родовым именам этой этнонимической группы относятся:
- Волошин;
- Влох;
- Волоский;
- Олах;
- Волощук;
- Олашин;
- Волощенко.
В частности, в Украине насчитывается 19 745 носителей фамилии Волошин. Она входит в сотню самых распространенных родовых имен в стране. Больше всего представителей этой фамилии проживает в западных областях Украины.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские фамилии имеют глубокие исторические корни, а некоторые родовые имена формировались более тысячи лет назад. Среди них есть такие, которые происходят от названий профессий, места рождения, особенностей внешности или характера человека.
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