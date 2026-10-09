Эти фамилии указывают на то, что вы происходите из рода поляков, румын или венгров: проверьте список

Украинские фамилии могут рассказать о происхождении предков и помочь узнать больше об истории семьи. Среди родовых имен есть такие, которые указывают на польские, венгерские или румынские корни.

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Их перечень привёл лингвист Юлиан Редько в научной работе "Современные украинские фамилии". OBOZ.UA рассказывает, какие фамилии могут свидетельствовать о происхождении ваших предков из соседних стран.

Какие фамилии указывают на польское происхождение

В Украине проживает немало людей, чьи предки имели польское происхождение. К этой группе относятся фамилии Лях, Поляк и производные от них.

Особое внимание стоит обратить на этнонимические фамилии. В древности такие родовые имена могли давать людям, переехавшим в Украину из другой страны.

На польские корни могут указывать следующие фамилии:

Лях;

Ляховец;

Лендел;

Поляк;

Ляшко;

Лещук;

Ляхович;

Лещенко.

Фамилии венгерского происхождения

Фамилии, которые могут свидетельствовать о венгерском происхождении предков, составляют несколько меньшую группу. В то же время они достаточно распространены, особенно в западных областях Украины.

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Согласно перечню языковеда Юлиана Редько, к таким родовым именам относятся:

Мадяр;

Угринчин;

Мадярчик;

Мадзар;

Угрин;

Маджара.

Какие фамилии могут указывать на румынское происхождение

На румынское происхождение предков может указывать фамилия Волох и производные от неё. К наиболее распространённым родовым именам этой этнонимической группы относятся:

Волошин;

Влох;

Волоский;

Олах;

Волощук;

Олашин;

Волощенко.

В частности, в Украине насчитывается 19 745 носителей фамилии Волошин. Она входит в сотню самых распространенных родовых имен в стране. Больше всего представителей этой фамилии проживает в западных областях Украины.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские фамилии имеют глубокие исторические корни, а некоторые родовые имена формировались более тысячи лет назад. Среди них есть такие, которые происходят от названий профессий, места рождения, особенностей внешности или характера человека.