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Эти фамилии в древности давали разбойникам: проверьте список

Катя ПомазанКатя Помазан
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Эти фамилии в древности давали разбойникам: проверьте список
Украинцы. Источник: Pinterest.

Украинские фамилии нередко отражали черты характера и поведение людей, которые их носили. В частности, тех, кто часто конфликтовал с соседями, мог выдавать соответствующий родовой существительный — в перечне есть такие варианты, как Забияка, Криклий и Грубиян.

Об этом говорится в исследовании львовского языковеда Юлиана Редько. Он собирал сведения об украинских фамилиях и их происхождении.

В своей книге "Современные украинские фамилии" Юлиан Редько описывал родовые названия, связанные с особенностями поведения человека. Среди них — фамилии, которые могли указывать на склонность к шуму, громким спорам или ссорам.

К этому перечню относятся:

  • Бешкета;
  • Верескун, Верещак;
  • Горлатый, Горлай;
  • Грубиян;
  • Заведия, Забияка;
  • Крикун, Крикливец, Криклий;
  • Морочило;
  • Репетило, Репетун;
  • Скоробреха;
  • Шумило.
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Всего в списке приведено 16 вариантов фамилий, которые связывают со вспыльчивым характером и беспокойным поведением.

Украинские родовые названия формировались под влиянием различных обстоятельств, занятий, внешности, личных качеств и привычек человека. Часть из них могла возникать как прозвища, которые впоследствии закреплялись за человеком и передавались следующим поколениям.

Также украинские фамилии могут рассказать о происхождении предков и помочь узнать больше об истории семьи. Среди родовых имен есть такие, которые указывают на польские, венгерские или румынские корни.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские фамилии нередко отражают особенности характера и поведения людей, живших много поколений назад. Некоторые из них могли свидетельствовать о весёлом нраве предков, их любви к шуткам, танцам и шумным гуляниям.

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