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Эти фамилии в древности давали потомкам разбойников: проверьте свою

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
228
Эти фамилии в древности давали потомкам разбойников: проверьте свою
Иллюстративное фото. Украинские разбойники прошлых столетий. Источник: Изображение сгенерировано с помощью ИИ

Украинские фамилии хранят сведения о прошлом наших предков. По ним можно проследить, чем занимались люди, откуда они происходили и какие особенности характера или внешности отличали их от других.

Образовательный ресурс "Весела абетка" объясняет, какие фамилии в древности давали тем, кого считали разбойниками или буянами. Всего таких родовых имен пять.

В список входят такие фамилии:

  • Левенец;
  • Дейнека;
  • Гайдамака;
  • Опришко;
  • Сердюк.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что история некоторых украинских фамилий насчитывает более тысячи лет. Их связывают с названиями профессий, местом рождения, внешностью и характером людей. Такие родовые имена позволяют больше узнать о том, как формировались украинские фамилии и откуда происходили наши предки.

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На то, как называли человека, влияла и его внешность. Рост, телосложение, цвет волос или глаз, форма носа и другие характерные черты нередко становились основой для прозвищ. Со временем они закреплялись за семьями и превращались в наследственные фамилии.

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