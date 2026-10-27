Эти фамилии в древности давали потомкам разбойников: проверьте свою

Украинские фамилии хранят сведения о прошлом наших предков. По ним можно проследить, чем занимались люди, откуда они происходили и какие особенности характера или внешности отличали их от других.

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Образовательный ресурс "Весела абетка" объясняет, какие фамилии в древности давали тем, кого считали разбойниками или буянами. Всего таких родовых имен пять.

В список входят такие фамилии:

Левенец;

Дейнека;

Гайдамака;

Опришко;

Сердюк.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что история некоторых украинских фамилий насчитывает более тысячи лет. Их связывают с названиями профессий, местом рождения, внешностью и характером людей. Такие родовые имена позволяют больше узнать о том, как формировались украинские фамилии и откуда происходили наши предки.

На то, как называли человека, влияла и его внешность. Рост, телосложение, цвет волос или глаз, форма носа и другие характерные черты нередко становились основой для прозвищ. Со временем они закреплялись за семьями и превращались в наследственные фамилии.