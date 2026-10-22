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Эти фамилии в древности давали необычайно красивым людям: проверьте список

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
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Эти фамилии в древности давали необычайно красивым людям: проверьте список
Иллюстративное фото. Украинцы. Источник: Magnific

Украинские фамилии могут многое рассказать об их носителях. В частности, по родовому имени можно узнать, какими внешними чертами обладал человек, каким был его характер, где он жил, чем занимался и т. д.

Также многие фамилии наши предки получали по внешности – росту, телосложению, цвету волос и глаз, форме носа и т. д. OBOZ.UA расскажет, какие дошедшие до наших дней фамилии свидетельствуют о красоте их носителей.

Что известно

На сегодняшний день среди большого разнообразия фамилий в Украине можно встретить те, которые давали красивым людям, производившим своей внешностью положительное впечатление на окружающих.

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В частности, речь идет о таких родовых именах, как Гожий, Принадный, Форемный, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик и т. д.

Как в древности давали людям фамилии

В древности, когда официальных документов еще почти не существовало, односельчане давали друг другу прозвища, ведь в одном селе могло быть несколько людей с одинаковыми именами. Такое прозвище могло указывать на род занятий человека, его происхождение или характер. И очень часто в его основу ложился какой-то признак внешности – так, например, появились фамилии Белый, Большой, Низкий, Рыжий и другие. Со временем такие прозвища закреплялись за всей семьей и становились наследственными фамилиями.

Конечно, не стоит воспринимать происхождение фамилии буквально, ведь за сотни лет эти черты у предков могли исчезнуть, а значение слова могло измениться. Однако в таких словах содержится своеобразная подсказка о том, какими были наши предки.

Ранее OBOZ.UA сообщал об украинских фамилиях, которым более тысячи лет. Так, украинские фамилии имеют глубокие исторические корни: некоторые родовые имена формировались более тысячи лет назад. Среди них есть те, что происходят от названий профессий, места рождения, особенностей внешности или характера человека.

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