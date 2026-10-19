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Эти фамилии в древности давали украинцам, которые любили развлекаться по праздникам: проверьте список

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
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Эти фамилии в древности давали украинцам, которые любили развлекаться по праздникам: проверьте список
Празднование. Источник: Pinterest.

Украинские фамилии нередко отражают особенности характера, привычки и поведение предков. Некоторые из них могли получить люди, которые любили шумные гуляния, охотно выпивали на праздниках или не отказывались от сытного застолья.

Об этом говорится в исследовании языковеда Юрия Редько "Современные украинские фамилии". Среди украинских фамилий, связанных с веселым нравом, есть Веселый, Потешный, Смишко, Смиянец, Танцюра, Гуляка и Скачко.

Такие родовые имена могли указывать на людей, которые отличались жизнерадостностью, любили развлекаться и танцевать.

Отдельную группу составляют фамилии, которые связывают с любовью к алкогольным напиткам и праздничным застольям. Среди них — Наливайко, Цидибрага, Пьяко, Оковитый и Непийпиво.

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Также в исследовании упоминаются фамилии, связанные с любовью к еде. К этому перечню относятся Жируха, Напха, Лакомий, Ласий, Смакула и Скороїд.

Некоторые из этих фамилий и сегодня имеют немало носителей в Украине, тогда как другие встречаются значительно реже. Например, фамилию Танцюра носят 2179 человек, Смишко — 775, а Напха — всего 25.

Украинские фамилии могут рассказать немало интересного об истории семьи и её предков. Некоторые из них связаны с умом, сообразительностью и интеллектуальными способностями человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские фамилии могут раскрыть много информации о наших предках. В частности, по родовому имени можно узнать, какими были у человека внешние черты, характер, место проживания, род занятий и т. д.

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