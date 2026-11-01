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Этот звук трудно забыть: почему будильник в СССР звонил так громко

Елена БылимЕлена Былим
Time to read1 мин
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Этот звук трудно забыть: почему будильник в СССР звонил так громко
Старые будильники были очень громкими. Источник: unsplash.com/@aleskrivec

Популярные в прошлом столетии механические будильники с двумя металлическими чашами оставили яркое воспоминание у миллионов людей. Их настойчивый утренний сигнал был настолько мощным, что проспать важную встречу с таким устройством просто не было никаких шансов.

За этим резким звуком стояли вполне четкие законы физики и продуманная инженерная мысль конструкторов. OBOZ.UA рассказывает, как именно работал этот необычный механизм и почему его звон гарантированно разрушал даже самый крепкий сон.

Особенности работы советского будильника

Главным источником энергии для таких часов служила туго заведенная пружина, которую владелец накручивал специальным ключом с вечера, напомнил ресурс The Physics Classroom. Внутри корпуса находились сразу два независимых пружинных привода: один отвечал за точный ход времени, а другой – исключительно за включение громкого сигнала.

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Этот звук трудно забыть: почему будильник в СССР звонил так громко

Какими были будильники в СССР. Источник: instagram.com/chasi_sssr

Когда стрелка часов совпадала с нужной отметкой, специальный фиксатор освобождал привод звонка, позволяя пружине раскручиваться через зубчатую передачу. Эта энергия заставляла маленький металлический молоточек двигаться с огромной скоростью, поочередно ударяя то по левому, то по правому колокольчику.

Физика громкости: почему звон не затихал и как помогала поверхность

Быстрые и непрерывные удары молоточка не давали звуковым волнам полностью затухнуть между толчками, благодаря чему отдельные столкновения сливались в сплошной назойливый гул. На восприятие сигнала также влияли свойства металла, форма самих чаш и сила, с которой наносились удары.

Этот звук трудно забыть: почему будильник в СССР звонил так громко

Почему будильник в СССР звонил так громко. Источник: unsplash.com/@indraprojects

Дополнительный эффект усиления создавала опора, на которой стояли часы, ведь механические вибрации передавались на стол или тумбочку. Благодаря резонансу поверхности звук становился еще громче и пронзительнее, создавая тот самый несравненный и незабываемый советский эффект.

OBOZ.UA предлагает узнать, почему на советской посуде была указана цена.

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