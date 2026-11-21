Декабрьский праздничный сезон станет особенно тяжелым для одного знака зодиака. Начало последнего месяца года не будет для них эмоционально благоприятным. Весам следует подготовиться к романтическим потрясениям.

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Для тех, кто родился под созвездием Весов, последний месяц года станет временем болезненного разочарования. Тем, кто родился под этим знаком и так отчаянно стремится к гармонии, равновесию и романтическому теплу, придется столкнуться с правдой. Отношения, в которые Весы вложили все свое сердце, окажутся совсем не такими, как они себе представляли, пишет OBOZ.UA.

Это столкновение с реальностью принесет им немалое сожаление. Весы почувствуют, что их прежние усилия были недооценены. В начале декабря они будут чувствовать себя одинокими и беспомощными.

Декабрьский кризис Весов не возникнет из ниоткуда – он станет результатом растущей беспечности и скрытых проблем, которые с лихвой всплывут на поверхность в конце года. Весы могут ощущать нехватку поддержки со стороны своей второй половинки или сильную холодность со стороны человека, у которого они раньше искали убежища.

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Это разочарование в любви заставит ее глубоко задуматься, действительно ли у ее отношений есть будущее. Хотя начало месяца будет для них сложным, оно подтолкнет поставить себя на первое место.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить предсказаниям или нет.

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