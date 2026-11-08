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Этот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябре

AstroObozAstroOboz
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2,6 т.
Этот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябре
Гороскоп на ноябрь 2026. Источник: Pexels

Иногда одного предложения, неожиданного решения или поведения любимого человека достаточно, чтобы внезапно изменить всю картину.

В ноябре один из знаков зодиака может обнаружить, что не все так честны и преданы, как он считал раньше. То, что сначала может быть неприятным, впоследствии может стать важным уроком, пишет OBOZ.UA.

Близнецы в ноябре могут разочароваться: это касается близких отношений

Близнецы ценят людей, любят общаться и заводить новые знакомства. Они часто быстро находят общий язык, и благодаря своей коммуникабельности легко адаптируются к разным группам и ситуациям. Однако в ноябре они могут обнаружить, что не все отношения такие искренние, как они думали.

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Этот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябре

В этом месяце некоторым людям не повезет. Источник: Pexels

Кто-то, кому они доверяли, может нарушить обещание, отказаться в решающий момент или повести себя совсем не так, как они ожидали. Сильнее всего может ранить не само событие, а осознание того, что знаки можно было заметить раньше. Близнецы пересмотрят прошлые разговоры и задумаются, могли ли они этого избежать.

Разочарование может повлиять как на вашу личную жизнь, так и на дружбу или профессиональное сотрудничество. Это не обязательно означает конец важных отношений, но оно непременно заставит задуматься. В ноябре Близнецам следует дать себе время, а не реагировать под влиянием первых эмоций. Не каждый сложный разговор обязательно приводит к ссоре , но нет смысла делать вид, что ничего не произошло.

Однако ноябрь не обязательно должен стать для Близнецов сплошным периодом неприятных событий. Даже если начало ситуации оказывается болезненным, со временем оно может принести больше ясности. У Близнецов есть возможность лучше понять, чего они ждут от других и где им следует устанавливать границы.

Вместо того чтобы цепляться за отношения, которые приносят больше тревоги, чем радости, стоит подумать, действительно ли они стоят усилий. Хотя это решение может сначала причинить боль, со временем оно принесет облегчение, позволит вам обрести душевное спокойствие и откроет двери к новым возможностям.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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