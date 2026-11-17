Цвет глаз может оказывать большее влияние на привлекательность, чем вы думаете. Исследования показывают, что мужчины особенно ценят женщин с определенным цветом радужки.

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Интересно, что с этим цветом также связаны определенные черты личности, что может дополнительно влиять на его восприятие. Узнайте, какой оттенок играет ключевую роль, пишет OBOZ.UA.

Исследователи из Университета Эребру изучали связь между цветом глаз женщин и их личностью, а также то, как это влияет на противоположный пол. Их исследования указывают на сильную корреляцию между цветом радужки и личностью человека.

Это объясняется тем, что, как считается, одни и те же гены отвечают за цвет наших глаз, а также за определенные черты личности и когнитивные функции. Исследования также показали, что мужчины считают женщин с зелеными глазами самыми привлекательными, а противоположный пол считает их привлекательнее, чем тех, у кого другой цвет глаз.

Это касается не только внешних черт, но и того факта, что люди с зелеными глазами считаются очень умными, организованными и надежными в сложных ситуациях. Кроме того, у них богатое воображение и любовь к приключениям. Они прекрасно умеют строить отношения и притягивают многих людей, как магнит.граничены их число? Кроме того, у них богатое воображение и любовь к приключениям. Они прекрасно умеют строить отношения и притягивают многих людей, как магнит.

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Что означают другие цвета глаз

Каждый оттенок радужки имеет свои особые ассоциации. Голубые глаза часто ассоциируются со спокойствием, логическим мышлением и доброжелательным отношением к другим. Людей с таким цветом глаз изображают как находчивых, хорошо организованных и стремящихся помочь.

Карие глаза, напротив, вызывают ассоциации с решительностью, уверенностью в себе и сильным темпераментом. Их обладателей часто описывают как преданных, ответственных и способных проявлять инициативу в различных ситуациях.

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Серые радужки, напротив, ассоциируются с деликатностью и творческим складом ума. Им также приписывают склонность к размышлениям и потребность в личном пространстве. Орехово-карие радужки воспринимаются несколько иначе. Их обладателям приписывают открытость, спонтанность и высокую чуткость к потребностям других.

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