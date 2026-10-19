Церковный календарь на ноябрь 2026 года: даты всех праздников

В ноябре 2026 года верующих ждет немало важных религиозных праздников. Среди крупнейших праздников месяца – Собор архистратига Михаила, Введение во храм Пресвятой Богородицы и день памяти апостола Андрея Первозванного.

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Также в ноябре начнется Рождественский пост. OBOZ.UA рассказывает, какие церковные праздники будут отмечать украинцы по новому календарю.

Самые важные церковные праздники ноября

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты большинства неподвижных церковных праздников сдвинулись на 13 дней. Поэтому привычные многим религиозные события теперь приходятся на другие числа.

Ноябрь посвящен почитанию апостолов, мучеников, преподобных и других святых, оставивших заметный след в истории христианства. В течение месяца в храмах будут проходить богослужения, а верующие будут вспоминать их подвиги и духовное наследие.

В церковном календаре на ноябрь 2026 года особое значение имеют три даты:

8 ноября – Собор архистратига Михаила и других небесных сил бесплотных. В этот день почитают архангела Михаила, которого в христианской традиции считают защитником и предводителем небесного воинства.

В этот день почитают архангела Михаила, которого в христианской традиции считают защитником и предводителем небесного воинства. 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник, известный также как Третья Пречистая, посвящен событию из церковного предания о принесении маленькой Марии в Иерусалимский храм.

Праздник, известный также как Третья Пречистая, посвящен событию из церковного предания о принесении маленькой Марии в Иерусалимский храм. 30 ноября – день памяти апостола Андрея Первозванного. Христиане поминают одного из первых учеников Иисуса Христа, с именем которого связано распространение христианской веры.

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Еще одна важная дата – 15 ноября, когда для верующих, следующих новоюлианскому календарю, начинается Рождественский пост.

Кого почитают каждый день: церковный календарь на ноябрь 2026 года

Ниже приведены основные дни памяти святых и праздники по новому церковному стилю.

1 ноября – память святых безсребреников и чудотворцев Космы и Дамьяна.

– память святых безсребреников и чудотворцев Космы и Дамьяна. 2 ноября – почитание мучеников Акиндина, Пигасия, Афтония, Элпидифора и других.

– почитание мучеников Акиндина, Пигасия, Афтония, Элпидифора и других. 3 ноября – день памяти мучеников Акепсима, Иосифа и Айтала.

– день памяти мучеников Акепсима, Иосифа и Айтала. 4 ноября – почитание преподобного Иоаникия Великого, мучеников Никандра и Ермея.

– почитание преподобного Иоаникия Великого, мучеников Никандра и Ермея. 5 ноября – память мучеников Галактиона и Эпистимы.

– память мучеников Галактиона и Эпистимы. 6 ноября – день памяти святого Павла, исповедника, епископа Константинопольского.

– день памяти святого Павла, исповедника, епископа Константинопольского. 7 ноября – чествование преподобной Йосафати Гордашевской и 33 мучеников Мелитинских.

– чествование преподобной Йосафати Гордашевской и 33 мучеников Мелитинских. 8 ноября – Собор архистратига Михаила и других небесных сил.

– Собор архистратига Михаила и других небесных сил. 9 ноября – память преподобных Матроны и Теоктисты.

– память преподобных Матроны и Теоктисты. 10 ноября – день памяти апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и их сподвижников.

– день памяти апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и их сподвижников. 11 ноября – почитание мучеников Мины, Виктора, Винкентия и преподобного Феодора Студита.

– почитание мучеников Мины, Виктора, Винкентия и преподобного Феодора Студита. 12 ноября – память священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого.

– память священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого. 13 ноября – день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

– день памяти святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 14 ноября – почитание святого апостола Филиппа.

– почитание святого апостола Филиппа. 15 ноября – память исповедников Гурина, Самона и Авива.

– память исповедников Гурина, Самона и Авива. 16 ноября – день памяти апостола и евангелиста Матфея.

– день памяти апостола и евангелиста Матфея. 17 ноября – почитание святителя Григория, епископа Неокесарийского.

– почитание святителя Григория, епископа Неокесарийского. 18 ноября – память мучеников Платона и Романа.

– память мучеников Платона и Романа. 19 ноября – день памяти пророка Авдия и мученика Варлаама.

– день памяти пророка Авдия и мученика Варлаама. 20 ноября – почитание преподобного Григория Декаполита.

– почитание преподобного Григория Декаполита. 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

– Введение во храм Пресвятой Богородицы. 22 ноября – память апостола Филимона и его сподвижников.

– память апостола Филимона и его сподвижников. 23 ноября – почитание святителей Амфилохия и Григория.

– почитание святителей Амфилохия и Григория. 24 ноября – день памяти великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия.

– день памяти великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия. 25 ноября – день памяти священномученика Петра и святого Климента, папы Римского.

– день памяти священномученика Петра и святого Климента, папы Римского. 26 ноября – память преподобного Алипия Столпника.

– память преподобного Алипия Столпника. 27 ноября – день памяти великомученика Иакова Персианина и преподобного Паладия.

– день памяти великомученика Иакова Персианина и преподобного Паладия. 28 ноября – почитание преподобномученика Стефана Нового и мученика Иринарха.

– почитание преподобномученика Стефана Нового и мученика Иринарха. 29 ноября – память мучеников Парамона и Филумена.

– память мучеников Парамона и Филумена. 30 ноября – день памяти апостола Андрея Первозванного.

Главные истории дня

Отдельные дни памяти и их богослужебное празднование могут различаться в зависимости от церковной традиции.

Когда начинается Рождественский пост в 2026 году

Согласно новому церковному календарю, Рождественский пост начнется 15 ноября и завершится 24 декабря 2026 года. Он продлится 40 дней и будет предшествовать празднованию Рождества Христова 25 декабря.

Для христиан этот период связан не только с определенными ограничениями в питании. Прежде всего он посвящен молитве, добрым делам, примирению с ближними и духовной подготовке к одному из величайших христианских праздников.

OBOZ.UA ранее писал о советах священника относительно поста и питания.