Декабрь будет насыщен важными церковными праздниками, которые имеют особое значение для православных христиан. Именно в этом месяце верующие будут отмечать День святого Николая, день памяти великомученицы Варвары, Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной и Рождество Христово. Кроме того, накануне Рождества завершится многодневный пост.

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После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь даты большинства неподвижных праздников изменились. Теперь их отмечают на 13 дней раньше, чем по старому юлианскому календарю, которым до сих пор пользуется часть религиозных общин. OBOZ.UA рассказывает, на какие даты приходятся главные церковные праздники декабря и кого почитают каждый день.

Самые важные церковные праздники декабря 2026 года

Одним из первых важных праздников месяца станет день памяти великомученицы Варвары, который отмечают 4 декабря. В христианской традиции святую почитают за непоколебимость веры и мужество перед лицом преследований. По старому календарю ее память приходится на 17 декабря.

6 декабря украинцы будут праздновать День святого Николая Чудотворца. Это один из самых любимых зимних праздников, особенно среди детей. Святителя Николая считают покровителем нуждающихся, путешественников и всех, кому нужна помощь. Те, кто придерживается старого стиля, будут почитать его 19 декабря.

Еще одна важная дата – 9 декабря, Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной. Праздник посвящен событию, когда праведные Иоаким и Анна, долгое время не имевшие детей, получили благословение стать родителями Девы Марии. По юлианскому календарю это событие отмечают 22 декабря.

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12 декабря приходится день памяти святителя Спиридона Тримифунтского, которого христиане почитают за милосердие, помощь людям и многочисленные чудеса. В общинах, сохранивших старый календарь, его день будут отмечать 25 декабря.

Самым большим праздником месяца станет Рождество Христово, которое по новому календарю отмечают 25 декабря. Накануне, 24 декабря, украинские семьи соберутся на Сочельник, традиционно приготовят постные блюда и кутью. Именно в этот день завершается Рождественский пост, который начался 15 ноября.

Главные истории дня

26 декабря будут отмечать Собор Пресвятой Богородицы, а 31 декабря – день памяти преподобной Мелании Римлянки. С последней датой связаны украинские народные традиции Маланки и Щедрого вечера.

В то же время по старому стилю Сочельник приходится на 6 января 2027 года, а Рождество Христово – на 7 января. Именно до 6 января продлится Рождественский пост для верующих, придерживающихся юлианского календаря.

Все церковные праздники в декабре 2026 года по новому календарю

1 декабря – день памяти пророка Наума.

– день памяти пророка Наума. 2 декабря – день памяти пророка Аввакума.

– день памяти пророка Аввакума. 3 декабря – почитание пророка Софонии.

– почитание пророка Софонии. 4 декабря – день великомученицы Варвары и преподобного Иоанна Дамаскина.

– день великомученицы Варвары и преподобного Иоанна Дамаскина. 5 декабря – память преподобного Саввы Освященного.

– память преподобного Саввы Освященного. 6 декабря – День святого Николая Чудотворца , архиепископа Мир Ликийских.

– , архиепископа Мир Ликийских. 7 декабря – день святителя Амвросия Медиоланского.

– день святителя Амвросия Медиоланского. 8 декабря – память преподобного Патапия.

– память преподобного Патапия. 9 декабря – Зачатие Пресвятой Богородицы святой Анной .

– . 10 декабря – день мучеников Мины, Ермогена и Евграфа.

– день мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. 11 декабря – память преподобного Даниила Столпника.

– память преподобного Даниила Столпника. 12 декабря – день святителя Спиридона Тримифунтского.

– день святителя Спиридона Тримифунтского. 13 декабря – почитание мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста и мученицы Лукии.

– почитание мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария, Ореста и мученицы Лукии. 14 декабря – память мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каллиника.

– память мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана и Каллиника. 15 декабря – день священномученика Елевферия, преподобного Павла Латрийского и святителя Стефана Сурожского.

– день священномученика Елевферия, преподобного Павла Латрийского и святителя Стефана Сурожского. 16 декабря – память пророка Аггея.

– память пророка Аггея. 17 декабря – день пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

– день пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. 18 декабря – почитание мученика Севастиана и его сподвижников.

– почитание мученика Севастиана и его сподвижников. 19 декабря – день мученика Бонифатия.

– день мученика Бонифатия. 20 декабря – память священномученика Игнатия Богоносца.

– память священномученика Игнатия Богоносца. 21 декабря – день мученицы Иулиании.

– день мученицы Иулиании. 22 декабря – почитание великомученицы Анастасии.

– почитание великомученицы Анастасии. 23 декабря – память десяти мучеников, пострадавших на Крите.

– память десяти мучеников, пострадавших на Крите. 24 декабря – Навечерие Рождества Христова, или Сочельник .

– . 25 декабря – Рождество Христово .

– . 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы.

– Собор Пресвятой Богородицы. 27 декабря – день апостола, первомученика и архидиакона Стефана; почитание праведного Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня.

– день апостола, первомученика и архидиакона Стефана; почитание праведного Иосифа Обручника, царя Давида и Иакова, брата Господня. 28 декабря – память 20 тысяч мучеников, сожженных в Никомедии.

– память 20 тысяч мучеников, сожженных в Никомедии. 29 декабря – день святых младенцев, убитых в Вифлееме, и преподобного Маркелла.

– день святых младенцев, убитых в Вифлееме, и преподобного Маркелла. 30 декабря – память мученицы Анисии и преподобного Зотика.

– память мученицы Анисии и преподобного Зотика. 31 декабря – день преподобной Мелании Римлянки, Маланка, и отдание праздника Рождества Христова.

OBOZ.UA писал ранее о советах священника относительно поста и еды во время Рождественского поста.