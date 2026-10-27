Это решающее время: что нужно сделать с пуансеттией в октябре

Популярное растение пуансеттия – многолетний кустарник, который при правильном уходе может украшать дом несколько лет подряд. Многие владельцы ошибочно считают растение однолетним после окончания зимнего сезона и выбрасывают его, хотя оно способно восстановиться.

Видео дня

Переход от осени к зиме – критически важный этап, когда растение готовится к следующему циклу цветения. Своевременные действия в октябре и ноябре помогут добиться того, чтобы листья вновь приобрели насыщенный цвет как раз к новогодним праздникам, отмечает kobieta.interia.pl.

Подготовка пуансеттии к цветению

Пуансеттия относится к растениям короткого дня, поэтому для изменения окраски ее листьев крайне важно соблюдать определенный световой режим. В конце октября начинается решающий период, в течение которого цветку ежедневно требуется около 14 часов абсолютной и непрерывной темноты.

Чтобы добиться этого эффекта, цветок ежедневно с 17:00 до 18:00 вечера накрывают светонепроницаемой коробкой или переносят в темное помещение, а утром между 6:00 и 7:00 снова возвращают на свет. В течение дня куст держат в светлом месте с рассеянным солнечным светом, избегая резких колебаний температуры.

Правила ухода за пуансеттией

Помимо контроля продолжительности светового дня, важно поддерживать в помещении умеренную температуру в пределах 16-18 градусов тепла и обеспечивать умеренный полив только после подсыхания верхнего слоя почвы.

РЕКЛАМА

Начиная с ноября, следует полностью прекратить азотные подкормки и перейти на удобрения с высоким содержанием калия, которые стимулируют развитие прицветников.

Процедуру искусственного затемнения обычно завершают через 8-10 недель, ориентируясь на внешний вид растения. Признаком готовности служат четко и полностью окрашенные верхние листья, после чего цветок больше не нуждается в вечернем укрытии.

Кроме того, OBOZ.UA предлагает узнать о местах в доме или квартире, где комнатные растения могут погибнуть.

Главные истории дня