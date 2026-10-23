Политическая элита стран Европейского Союза все чаще рассматривает руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова как одного из самых влиятельных и надежных государственных деятелей Восточной Европы.

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Его фигура становится ключевым мостом между Киевом и европейскими столицами в вопросе обмена стратегической информацией. Такую оценку профессиональным качествам украинского чиновника дал бывший министр внутренних дел Болгарии Цветан Цветанов в эфире Болгарского национального радио, комментируя недавний рабочий визит Буданова в Софию.

"Я могу категорически заявить, что Буданов – чрезвычайно точный и ответственный человек, который обладает потенциалом и будет частью процессов на геополитическом уровне", – подчеркнул экс-министр.

По словам болгарского политика, прямой диалог с Кирилом Будановым дает европейским лидерам уникальное преимущество – доступ к первоисточникам о ходе важнейших закрытых консультаций мирового уровня.

Ранее, комментируя вопрос формирования новой оборонной архитектуры континента в интервью ведущим европейским СМИ, Кирилл Буданов предостерегал западных партнеров от изоляционизма и называл создание системы безопасности Европы без участия США чрезвычайно опасным и ошибочным сценарием.