"Это ответственный человек с большим потенциалом": как в ЕС оценивают Буданова

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаКогда следующий бой Усика: кто соперник и дата последнего боя в карьере украинцаВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеоВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеокраинцев предупредили о резком росте цен на бензинУкраинцев предупредили о резком росте цен на бензин: к чему "готовятся" АЗСПутин"Уходи в отставку, старый уже": Путин заговорил об уважении и равенстве и стал посмешищем в сетиСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныЧетыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам самиЧетыре знака зодиака наконец-то выходят из эры безденежья: деньги будут приходить к вам самиФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по СШАФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по СШАДональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото"Не новая Ялта": в Кремле сделали заявление о встрече Путина с Трампом и Си Цзиньпином и упомянули Украину"Торговая политика ЕС не должна наказывать Украину": евродепутат призвала пересмотреть квоты и CBAM"Торговая политика ЕС не должна наказывать Украину": евродепутат призвала пересмотреть квоты и CBAMОтключения света в Киеве в начале октября 2025 годаТрое суток без света и воды: сколько денег нужно украинцам, чтобы пережить блэкаут

"Это ответственный человек с большим потенциалом": как в ЕС оценивают Буданова

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
636
"Это ответственный человек с большим потенциалом": как в ЕС оценивают Буданова
"Это ответственный человек с большим потенциалом": как в ЕС оценивают Буданова. Источник: https://president.gov.ua

Политическая элита стран Европейского Союза все чаще рассматривает руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова как одного из самых влиятельных и надежных государственных деятелей Восточной Европы.

Его фигура становится ключевым мостом между Киевом и европейскими столицами в вопросе обмена стратегической информацией. Такую оценку профессиональным качествам украинского чиновника дал бывший министр внутренних дел Болгарии Цветан Цветанов в эфире Болгарского национального радио, комментируя недавний рабочий визит Буданова в Софию.

"Я могу категорически заявить, что Буданов – чрезвычайно точный и ответственный человек, который обладает потенциалом и будет частью процессов на геополитическом уровне", – подчеркнул экс-министр.

Читайте также
Мария ШевчукМария Шевчук
2,9 т.
"Мамы больше нет – ее убила российская ракета": La Repubblica рассказала историю 11-летнего Романа Олексіва, пережившего удар РФ по Виннице
2,9 т.
"Мамы больше нет – ее убила российская ракета": La Repubblica рассказала историю 11-летнего Романа Олексіва, пережившего удар РФ по Виннице
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
2,4 т.
Не каждая хризантема переживет зиму: как выбрать морозостойкую
2,4 т.
Не каждая хризантема переживет зиму: как выбрать морозостойкую
Анна ЯкубецАнна Якубец
2,3 т.
Украина вернула еще семерых гражданских: среди них – 90-летняя женщина. Фото и видео
2,3 т.
Украина вернула еще семерых гражданских: среди них – 90-летняя женщина. Фото и видео

По словам болгарского политика, прямой диалог с Кирилом Будановым дает европейским лидерам уникальное преимущество – доступ к первоисточникам о ходе важнейших закрытых консультаций мирового уровня.

Ранее, комментируя вопрос формирования новой оборонной архитектуры континента в интервью ведущим европейским СМИ, Кирилл Буданов предостерегал западных партнеров от изоляционизма и называл создание системы безопасности Европы без участия США чрезвычайно опасным и ошибочным сценарием.

facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники