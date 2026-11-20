Год назад Роман Олексив с отцом Ярославом получили квартиру во Львове от основателя Фонда и президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова. За это время семья обустроилась в новом доме. Роман в восторге от жилья, ведь у него есть собственное пространство для игры на аккордеоне и подготовки к выступлениям.

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"Мне очень нравится. Это творческая квартира: я могу позаниматься на аккордеоне, сделать домашку, что-нибудь написать, можно даже музыку написать", – делится впечатлениями Роман.

При выборе квартиры учли потребности семьи: она расположена в центре Львова, неподалеку от лицея, музыкальной школы, реабилитационного центра и места работы Ярослава Олексива. Это экономит Роману и его отцу время на дорогу и облегчает повседневную жизнь. Они могут чаще видеться в течение дня, а Ярослав – помогать сыну с уроками.

"Если бы не было квартиры, мы бы не смогли, например, ходить и на танцы, и на плавание, и на аккордеон. Физически я бы не смог возить его повсюду. Раньше с этим были проблемы, но сейчас все решилось. Он в центре Львова и может успевать на все свои занятия", – рассказывает Ярослав.

За этот год у мальчика произошло немало изменений и в учебе. В начале сентября он поступил в Малую академию музыки при Львовской национальной музыкальной академии. Роман продолжает играть на аккордеоне, танцует и возобновил занятия спортом после операций.

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"Хорошо, что мы нашли такой выход – он одновременно может и играть, и это для него терапия. Он разминает пальчики, потому что на ручках есть рубцы, а он растет, и рубцы не растут. Поэтому нужны упражнения, чтобы растягивать кожу и чтобы пальчики хорошо работали. Аккордеон – это, наверное, лучшее, что можно было придумать", – объясняет отец Романа.

После тяжелого ранения и многочисленных ожогов, которые Роман получил в результате российского удара по Виннице в 2022 году, ему пришлось заново разрабатывать руку. Сейчас для мальчика – с учетом индивидуальных потребностей – в Италии изготавливают эксклюзивный профессиональный аккордеон PIGINI, который подарил ему Ринат Ахметов. Роман уже побывал на фабрике в Италии, где создают инструмент, познакомился с мастерами и увидел будущий аккордеон. Его изготовление продлится около года.

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"Я очень его жду. Уже не терпится на нем поиграть, оценить, ведь это лучший аккордеон в мире", – говорит юный музыкант.

Ярослав Олексив объясняет, что новый инструмент позволит его сыну в полной мере раскрыть свой потенциал на конкурсах высокого уровня. Нынешний аккордеон уже мал для мальчика, который растет и переходит в старшие конкурсные категории.

Семья планирует и дальше развивать музыкальный талант Романа. В 2025 году мальчик победил на международном конкурсе баянистов InterSvitiaz Accomusic, а недавно занял первое место на конкурсе аккордеонистов в Дрогобыче. Теперь он готовится к новым выступлениям в Украине и за рубежом и упорно работает над своим мастерством.