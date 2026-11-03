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"Это схема вытягивания уклонистов": правоохранители установили около 100 человек, участвовавших в беспорядках под Киевом. Видео

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
3,9 т.
"Это схема вытягивания уклонистов": правоохранители установили около 100 человек, участвовавших в беспорядках под Киевом. Видео
Правоохранители установили около сотни участников беспорядков в Борщаговке. Источник: OBOZ.UA

Служба безопасности Украины установила около 100 человек, активно участвовавших в беспорядках в Петропавловской Борщаговке Киевской области. По версии следствия, организаторы акции планировали похитить одного из военнослужащих, находившегося в здании, и создать искусственный общественный резонанс. Сейчас правоохранители проводят обыски и готовятся задерживать причастных.

Об этом сообщил заместитель главы СБУ Иван Рудницкий во время совместного брифинга с министром внутренних дел Иваном Выговским. По его словам, участников беспорядков уже идентифицировали, а вопрос об их задержании и объявлении им подозрений сейчас решается.

СБУ установила около 100 участников беспорядков

Рудницкий подчеркнул, что правоохранители установили около 100 человек, которые активно участвовали в событиях в Петропавловской Борщаговке. Следственные действия продолжаются, в частности проводятся обыски.

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"Идентифицированы и установлены около 100 человек, которые активно участвовали… Сейчас проводят обыски и решают вопрос о задержании и уведомлении о подозрении", – сказал заместитель главы СБУ.

По его словам, настоящей целью организаторов было похищение одного из военнослужащих, который находился в здании, и создание искусственного общественного резонанса.

Отдельно Рудницкий отметил, что сейчас ситуация в населенном пункте спокойная и полностью контролируемая. Из причастных к событиям уже задержали женщину.

В МВД заявили о схеме вывоза военных из СЗЧ

Министр внутренних дел Иван Выговский назвал неправдивыми утверждения о якобы наличии пыточных в здании, где находились военнослужащие.

По словам Выговского, одна из участниц беспорядков пыталась мошенническим путем вывезти из здания военнослужащего, который находился в СЗЧ. При этом, как сообщил министр, муж этой женщины также самовольно оставил воинскую часть, и она скрывала его у себя дома.

Выговский пояснил, что среди военных, находившихся в здании, двое имели статус СЗЧ. Остальные военнослужащие должны были начать базовую общевойсковую подготовку 9 ноября.

"Это своеобразная схема вывоза уклонистов… Эта дама именно с этой целью и приехала", – подчеркнул министр.

Таким образом, женщина приехала к зданию не для того, чтобы помочь людям, которых якобы незаконно удерживали, а чтобы забрать оттуда конкретного мужчину, который находился в СЗЧ, подчеркнули в МВД.

Как сообщал OBOZ.UA:

2 ноября, в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области гражданские пытались штурмовать частный дом, где находились бойцы Нацгвардии. Людей возмутили непроверенные сообщения, что здесь якобы удерживают и "пытают" военнообязанных мужчин, а один из них якобы умер. На место прибыли командующий Нацгвардией Александр Пивненко и руководство Нацполиции.

Информацию о "незаконном" удержании военных в Петропавловской Борщаговке распространила Валентина Молодая, представившаяся владелицей компании "Мед-престиж". Однако она оказалась фейковой медработницей.

В 1-м корпусе НГУ "Азов" прокомментировали беспорядки возле дома с военнослужащими Национальной гвардии в Киевской области. Командующий группировкой войск "Азов" Денис "Редис" Прокопенко заявил, что эти события способствуют созданию картинки, выгодной для страны-агрессора России.

Глава ОП Кирилл Буданов заявил, что события в Петропавловской Борщаговке 2 ноября произошли не без постороннего влияния. Правоохранители должны установить конкретных организаторов конфликта и привлечь их к ответственности. Тем временем ГБР уже открыло уголовное производство по факту возможного превышения полномочий военными.

Министр внутренних дел Украины Иван Выговский заявил, что информация о пыточной и смерти человека в помещении Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке не соответствует действительности. Конфликт возник вокруг военнослужащих, которые ждали отправки для прохождения базовой военной подготовки.

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