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Это нонсенс и популизм: Вениславский высказался о массовой демобилизации во время военного положения

Даниил БорщДаниил Борщ
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Это нонсенс и популизм: Вениславский высказался о массовой демобилизации во время военного положения
Массовая демобилизация до завершения военного положения в Украине не планируется. Источник: Генштаб ВСУ

Массовое увольнение военнослужащих со службы до завершения военного положения в Украине не планируется. В то же время для отдельных категорий защитников, в частности тех, кто длительное время участвует в боевых действиях или имеет ранения, могут разработать механизм увольнения.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский в интервью медиа. Он назвал призывы к массовой демобилизации во время военного положения популизмом и решением, противоречащим законодательству и здравой логике.

Возможна ли демобилизация во время военного положения

Вениславский подчеркнул, что одновременное увольнение большого количества военных во время войны недопустимо. Вместе с тем он отметил, что государство должно найти справедливый подход к тем защитникам, которые годами выполняют боевые задачи или получили ранения.

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По словам нардепа, Министерство обороны Украины уже работает над механизмом увольнения со службы отдельных категорий военнослужащих. Он должен определить понятные условия, при которых защитники смогут завершить службу.

"Министерство обороны сейчас разрабатывает соответствующий алгоритм справедливого увольнения с военной службы отдельных категорий лиц, которые больше всего времени проводят в боевых действиях, имеют ранения, чтобы обеспечить прогнозируемость возможности увольнения с военной службы", – объяснил Вениславский.

Кого могут коснуться изменения 

Особое внимание, по словам парламентария, необходимо уделить военнослужащим, которые защищают Украину с начала полномасштабного вторжения в 2022 году или еще с 2014 года. По его мнению, вопрос увольнения должен решаться с соблюдением принципа справедливости.

Вениславский отметил, что военные, которые длительное время находятся на фронте, не должны оказываться в худшем положении по сравнению с теми, кто получает возможность уволиться раньше.

"Мы ожидаем от Министерства обороны, опять же, соблюдения принципа справедливости, чтобы не возникало ощущения, что кто-то не имеет прав, но увольняется, а тот, кто воюет с 2022 или 2014 года, продолжает выполнять боевые задачи", – подчеркнул народный депутат.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ отмечали, что вопрос демобилизации остается одним из самых сложных во время войны. В то же время военное командование прорабатывает возможные механизмы увольнения со службы отдельных категорий военнослужащих, которые дольше всего находятся в армии.

Как писал OBOZ.UA, командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил, что демобилизация станет возможной при условии надлежащего укомплектования Сил обороны. По его словам, сначала необходимо наладить пополнение войск и равномерное распределение нагрузки между военнослужащими.

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