"Это даже не бомба замедленного действия": Голобуцкий раскритиковал Кабмин за замораживание выплат городам

Политолог Алексей Голобуцкий раскритиковал решение правительства о приоритезации бюджетных расходов, которое предусматривает временное ограничение финансирования непервоочередных расходов государственного и местных бюджетов. По его мнению, введенный механизм может создать серьезные проблемы для местного самоуправления, в частности из-за невозможности своевременно оплачивать уже выполненные работы и заключенные договоры. Политолог также предположил, что следствием могут стать судебные иски и уголовная ответственность должностных лиц.

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"Бомба для общин уже запущена, и Корецкий понесет уголовную ответственность за замораживание платежей городов", – написал Голобуцкий в своем посте в Facebook.

По словам политолога, новый подход правительства к финансированию местных бюджетов может привести к ситуации, когда общины будут иметь обязательства перед подрядчиками, но не смогут их выполнить из-за ограничения казначейских платежей.

"Новое правительство заложило бомбу, которая может взорваться в общинах уже в ближайшие недели. И это даже не бомба замедленного действия. Она даст о себе знать уже в ближайшее время, если ничего не изменится", – отметил он.

Голобуцкий объясняет, что проблема заключается не только в ограничении расходов, но и в механизме их применения. По его словам, государство фактически лишает общины возможности полноценно выполнять финансовые обязательства, при этом не освобождая их от ответственности по заключенным договорам.

"Проблема в том, что государство фактически оставило общинам возможность производить только платежи первой очереди – защищенные расходы, прежде всего зарплаты. А вторая очередь, которая обеспечивает повседневную жизнедеятельность городов, сегодня заморожена", – подчеркнул политолог.

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Он обращает внимание на то, что даже при формальном сохранении защищенных расходов местные власти могут столкнуться с невозможностью финансировать критически важные услуги и инфраструктурные работы.

"На бумаге это может выглядеть как техническая процедура: казначейство не производит определенные платежи, правительство распределяет средства по приоритетам. Но город – это не корпорация, где можно на несколько недель приостановить платежи и просто переждать", – пишет Голобуцкий.

Политолог приводит примеры возможных последствий для городской инфраструктуры: остановка ремонта дорог, проблемы с водоснабжением, вывозом мусора, транспортом, питанием в школах и детских садах, а также выполнением инженерных работ.

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"В городе нет кнопки "пауза". Вода должна подаваться ежедневно. Насосы водоканалов должны работать постоянно. За электроэнергию нужно платить. Мусор нужно вывозить. Школы и детские сады должны получать питание. Электротранспорт должен курсировать. Улицы должны освещаться", – отметил он.

Отдельно Голобуцкий подчеркивает юридические риски для местных властей. По его словам, подрядчики, уже выполнившие работы, могут требовать оплаты по договорам, а общины рискуют получить судебные иски, начисление пени и другие финансовые претензии.

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"И сейчас речь идет не только о сегодняшних счетах, ведь казначейство отказывается регистрировать платежи, ссылаясь на устные распоряжения. На повестке дня – подготовка к отопительному сезону: где-то нужно менять трубы, где-то – насосы, где-то – котлы, где-то проводить инженерные работы. Для этого нужны материалы, подрядчики, топливо, в конечном итоге, деньги. Если платежи не проходят, эти процессы просто начинают останавливаться", – говорится в сообщении.

По мнению политолога, особенно опасна ситуация, когда органы местного самоуправления получают обязательства выполнять свои функции, но лишаются необходимого финансового ресурса.

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"В самой системе бюджетных платежей вторая очередь – это не какие-то второстепенные расходы. Это текущие расходы, от которых зависит бесперебойная работа города. И когда правительство говорит: "Подождите, мы разбираемся", оно почему-то переносит логику корпоративного управления на систему, которая не может остановиться даже на один день", – считает Голобуцкий.

Он также предполагает, что общины могут оказаться перед выбором между невыполнением финансовых обязательств и необходимостью продолжать работу коммунальных предприятий в условиях дефицита средств. Политолог задается вопросом, должны ли мэры нести ответственность за такую ситуацию, если решение об ограничении платежей принимается на центральном уровне.

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"Можно подождать со строительством новой школы. Можно перенести капитальный ремонт дороги. Но невозможно сказать водоканалу: "Не работайте десять дней, пока мы выясним бюджетный вопрос". Невозможно сказать детскому саду: "Пока не будет платежа, не кормите детей". Должны ли мэры городов давать такие указания, следуя логике правительства?" – спрашивает Голобуцкий.

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