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Это можно сделать уже в ноябре: как защитить яблоню от грызунов зимой

Елена БылимЕлена Былим
Time to read1 мин
726
Это можно сделать уже в ноябре: как защитить яблоню от грызунов зимой
Подготовка яблони к зиме. Источник: unsplash.com/@nhulz

В холодное время года яблони могут серьезно пострадать от мышей, водяных крыс и зайцев. Грызуны повреждают кору стволов и нижние части скелетных ветвей, из-за чего деревья слабеют и могут погибнуть.

Особенно уязвимы молодые саженцы, которые еще не успели окрепнуть. Чтобы избежать таких проблем, подготовку сада к зиме стоит начать уже в ноябре, отмечают специалисты.

Это можно сделать уже в ноябре: как защитить яблоню от грызунов зимой

Как защитить яблоню от грызунов зимой. Источник: muhammad.abdullah/Magnific

Как защитить ствол яблони от грызунов

Один из самых надежных способов уберечь деревья – обмотать их стволы защитным материалом. Для этого можно использовать мелкую металлическую сетку, рубероид, толь или плотную бумагу. Обвязку нужно делать плотно, не оставляя промежутков, через которые грызуны смогут добраться до коры. Нижнюю часть защиты следует присыпать землей, чтобы мыши не проникали под нее.

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Важно правильно выбрать материал и надежно закрепить его вокруг ствола. Защитный слой должен прикрывать нижнюю часть дерева, ведь именно она чаще всего становится мишенью для грызунов. Такой способ помогает сохранить кору неповрежденной на протяжении всего холодного сезона, уверяют эксперты.

Это можно сделать уже в ноябре: как защитить яблоню от грызунов зимой

Защита яблони от грызунов

Как дополнительно защитить яблони зимой

В течение зимы садоводам рекомендуют регулярно уплотнять снег вокруг стволов, особенно после оттепелей. Плотный снежный слой в приствольных кругах затрудняет передвижение мышей и доступ к коре. Если яблони не успели обернуть в ноябре, этот способ стоит применять как дополнительную защиту, как только появится снежный покров.

В то же время не следует обрабатывать стволы нитролом, автолом или другими агрессивными химическими веществами, пытаясь отпугнуть грызунов. Такие средства могут повредить ткани дерева и снизить его устойчивость к морозам. Поэтому лучше заранее выбрать механическую защиту и в течение зимы следить за состоянием обвязки и снега возле яблонь.

OBOZ.UA ранее писал о том, нужно ли белить все деревья в саду перед зимой.

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