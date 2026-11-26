Защитник Мариуполя Владимир Карабаш получил собственную квартиру благодаря программе "Вдома", которую Фонд Рината Ахметова реализует совместно с ОО "Серце Азовстали".

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30-летний Владимир – родом из Кривого Рога. На военную службу он поступил в 2014 году, а позже присоединился к отдельному отряду специального назначения "Азов". С началом полномасштабного вторжения защитник оборонял Мариуполь.

Во время одного из уличных боев Владимир получил многочисленные пулевые ранения правого плеча, живота, таза и левой ноги. Эвакуировать его не могли, поэтому боец самостоятельно вернулся на позиции, а побратимы помогли ему добраться до госпиталя. Владимир вспоминает: тогда счет шел на минуты, ведь из-за внутреннего кровотечения состояние стремительно ухудшалось.

31 марта Владимира эвакуировали из Мариуполя во время спецоперации ГУР – это был последний вертолетный рейс в город. Как только борт приземлился в Днепре, защитника повторно прооперировали. Более года он лечился и восстанавливался в разных больницах Украины, а затем прошел еще год реабилитации в Нидерландах.

Теперь у Владимира есть собственное жилье, где он сможет устроить жизнь вместе с женой и маленьким сыном.

"Хочу выразить большое уважение и благодарность Фонду и лично Ринату Ахметову. Большое спасибо за возможность получить собственное жилье. У меня есть жена и маленький сын. Он родился в Нидерландах, в городе Маастрихт. И получение квартиры в Украине – это хороший повод вернуться и показать сыну его родину", – говорит защитник.

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Сертификат и ключи от квартиры защитнику вручила генеральный директор Фонда Рината Ахметова Ксения Сухова. Она поблагодарила Владимира за оборону Мариуполя и подчеркнула, что собственное жилье дает защитникам стабильность.

"Это прекрасно, что такая возможность есть благодаря программе "Вдома", благодаря решению нашего основателя Рината Ахметова реализовывать такие важные проекты. Наши украинцы могут возвращаться домой. А для наших защитников возможность быть рядом с семьей – это возможность быстрее пройти реабилитацию, вернуться к жизни и строить свое будущее", – отметила Ксения Сухова.

Главные истории дня

Ранее Владимир Карабаш уже получал поддержку от проекта "Серце Азовстали". По программе "Майбутнє" он освоил английский язык и ИТ-направление. Председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталия Емченко подчеркивает, что квартира для защитников с тяжелыми ранениями – это важная основа для следующего этапа жизни.

"Для нас крайне важно, чтобы защитники нашли себя после службы, нашли свое призвание, нашли дело, которое их драйвит, нашли дело, которое приносит им деньги, и снова получили полный контроль над собственной жизнью", – подчеркнула Наталия Емченко.

Программа "Вдома" предусматривает обеспечение квартирами защитников Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к жизни после боев и плена.