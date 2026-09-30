Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоНацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам серебряные 1 грн с особенным дизайном: сколько можно получить за разНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осень"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назадПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор Кунс"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисе"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисеВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьИллюстрация. ГороскопСтрельцы, смело начинайте новое, а Рыбам нужно отдохнуть: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

Это может удивить: названы пять повседневных факторов, снижающих уровень IQ

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 мин
icon 393
Это может удивить: названы пять повседневных факторов, снижающих уровень IQ
Еще одним фактором называют длительное пребывание за рулем
Источник: pixabay

Некоторые привычные повседневные занятия могут негативно влиять на концентрацию, память и другие когнитивные функции. Среди факторов, которые связывают с ухудшением умственной работоспособности, называют многозадачность, длительный стресс и чрезмерное времяпрепровождение за рулем.

В этот список также вошли длительный малоподвижный отдых в жару и рацион с большим количеством жирной и сладкой пищи. Об этих факторах говорится в материале Оfeminin.

Многозадачность

Выполнение нескольких дел одновременно может казаться способом успеть больше, однако мозг не справляется с таким режимом так эффективно, как может показаться. Нейробиолог Массачусетского технологического института Эрл Миллер отмечает, что люди на самом деле не выполняют несколько сложных задач одновременно, а быстро переключают внимание между ними. Это снижает продуктивность, увеличивает количество ошибок и мешает творческому мышлению.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 11,2 т.
Видимое невидимое – Гуцульщина: OBOZ.UA рассказывает об уникальной косовской керамике и легендарном косовском рынке. Видео
icon 11,2 т.
Видимое невидимое – Гуцульщина: OBOZ.UA рассказывает об уникальной косовской керамике и легендарном косовском рынке. Видео
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
icon 4,2 т.
Зеленский повысил в звании командира 11-го корпуса, который защищает Славянск и Краматорск
icon 4,2 т.
Зеленский повысил в звании командира 11-го корпуса, который защищает Славянск и Краматорск
Глеб ИвановГлеб Иванов
icon 1,8 т.
"Работает в интересах российских бенефициаров": суд запретил АРМА передавать "Моршинскую" новому управляющему по итогам конкурса
icon 1,8 т.
"Работает в интересах российских бенефициаров": суд запретил АРМА передавать "Моршинскую" новому управляющему по итогам конкурса

В данном материале отмечается, что длительная привычка к многозадачности может негативно влиять и на показатели IQ. Поэтому вместо постоянного переключения между делами рекомендуется сосредоточиваться на одной важной задаче.

Длительный стресс

Стресс может временно ухудшать способность человека концентрироваться и рационально мыслить. Длительное воздействие стресса, согласно приведенным в материале данным, может иметь более серьезные последствия для работы мозга.

В частности, исследование, опубликованное в журнале Neurology, связывало длительный стресс с уменьшением объема мозга. В материале также отмечается, что такое влияние может быть сильнее у женщин.

Это может удивить: названы пять повседневных факторов, снижающих уровень IQ

Названо п'ять повсякденних факторів, які знижують рівень IQ

Источник: pixabay

Длительное вождение

Еще одним фактором называют длительное пребывание за рулем. Исследование, проведенное с участием ученых Лестерского университета, показало связь между длительным вождением и показателями интеллектуальных способностей.

Речь идет о людях, которые проводили за рулем более двух-трех часов в день. У них показатели интеллекта в начале исследования были ниже, а в течение следующих пяти лет снижались быстрее, чем у людей, которые мало или вообще не водили. Среди возможных объяснений исследователи называли усталость и стресс от длительного вождения автомобиля.

Отдых в тропиках

Пляжный отдых вряд ли кажется фактором, способным негативно влиять на интеллект. Однако в материале отмечается, что определенную роль могут играть сразу несколько обстоятельств: стресс во время путешествия, необходимость планировать поездку и поиск информации о месте отдыха.

Отдельно упоминается длительное пребывание без физической активности. По словам профессора Зигфрида Лерля из Эрлангенского университета в Германии, малоподвижность может уменьшать количество кислорода, поступающего в мозг. Дополнительным фактором в жарком климате может быть обезвоживание.

Жирно-сладкая диета

Рацион с большим количеством продуктов, богатых сахаром и жирами, может негативно влиять не только на физическое состояние организма, но и на когнитивные функции. В материале говорится о том, что регулярное переедание фастфуда и сильно обработанных продуктов может быть связано с замедлением мышления, ухудшением памяти и концентрации.

Также такой рацион связывают со снижением мотивации и повышенной утомляемостью. В то же время периодическое употребление сладкой или жирной пищи само по себе не рассматривается как проблема – речь идет прежде всего о регулярном рационе, в котором такие продукты преобладают.

Как сообщал OBOZ.UA, психологи определили три хобби, которые чаще всего выбирают люди с высоким IQ. В этот список вошли увлечения, стимулирующие когнитивные процессы и способствующие развитию навыков, необходимых для эффективного мышления.

Похожие темы
Психологиялайфхаксоветмозг
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться