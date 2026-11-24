Где-то весной, еще когда пуповина гражданской жизни не была окончательно перерезана, я по старой привычке скинул знакомому актеру ссылку на кастинг в зарубежный проект, который пришел мне на почту. Мы часто обменивались подобными ссылками, потому что в водовороте событий можно было упустить какой-нибудь интересный проект и потерять "возможность". На что получил ответ: "Ты там служишь или х*йней занимаешься?))"

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

В цілому, увесь діалог виглядав ось так:

— Якщо ще не бачив (прикріплюю посилання на кастинг).

— Ти там служиш чи х*йньой займаєшся?)) Дякую, Петро, я вчора чи позавчора скачав цей синопсис, і я не пам'ятаю, чому я не відправив заявку.

— (Цитуючи перше речення) Вибач, я вже перестав розуміти подібний гумор

— Ти тепер всіх неслуживих ненавидиш?

— Блін, якось розмова звернула не туди...

Після чого він поставив смайлик на моє останнє повідомлення, і на цьому наше спілкування припинилось.

Тоді в мене ще не було розуміння обсягів тієї прірви, яка відділяє цивільне життя від військового, але ось такі "дзвіночки змін" поступово все щільніше і сильніше наповнювали оточуючий простір.

І вже набагато, набагато пізніше прийшло розуміння того, що якщо ти, вдягнувши піксель, не починаєш гастролювати всією країною з концертами, чи не ходиш на всі ток-шоу, чи не відвідуєш всі підкасти та не даєш інтерв'ю усім блогерам, паралельно знімаючись в усіх ТВ- та кінопроєктах, то для пересічного громадянина твоя військова служба – це кіт Шредінгера: вона існує тільки тоді, коли ти загинеш.

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На жаль.

Що ж...

Це мій четвертий день народження в цьому році.

Перший – коли я більше не міг какати в пакет – стояла жахлива спека, і навіть ув'язнений всередині запах проривався назовні, наповнюючи міазмами укриття і перетворюючи позицію на філіал сільського туалету. Тож я вирішив пошукати собі кращого "місця під сонцем" і обрав затишний закуток у 20-ти чи 30-ти метрах від позиції. Зі зброї з собою в мене були тільки вологі серветки, із броні – віра в те, що Україна переможе.

Зробивши свої справи, я вже повертався назад, коли раптом у 15-ти метрах від позиції почув звук старту моторів ФПВ. Дрон-ждун має дууууужжжжжееее характерний звук старту, коли мотори переходять із стану спокою в різке перенавантаження і просто жбурляють ФПВ у небо. Рахунок пішов на секунди, і якби у світі існувала дисципліна по найшвидших стрибках в укриття, гадаю, в той день у мене було б впевнене олімпійське золото.

Главные истории дня

Насправді життя в той день мені забезпечила сукупність факторів: те, що мене побачили відносно пізно; те, що криворукий 3,14dar-пілот, який в азарті жаги крові не зміг холоднокровно обрати вдалий кут атаки, виціливши вхід, і в'їбати в момент мого заходу – вочевидь, він хотів залетіти слідом, але не врахував власні габарити і роз'їбався об огорожу; те, що вхід був побудований літерою "Г" і всі уламки від БЧ посікли стіну, і жоден не опинився в мене в голові, шиї чи спині....

...Чи варто казати, що до кінця того виходу я какав у пакети?..

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Другий – коли вибуховою хвилею від КАБів закрило двері запасного виходу з укриття, які створювали протяг і забезпечували відтік чадного газу від генератора. Ніхто не звернув на це уваги, і десь під вечір я прокинувся від страшенного головного болю і того, що мене просто вивертало навиворіт. Якось дошкульгавши до запасного виходу, суто в пошуках повітря (про причини і наслідки я замислився потім), я відчинив двері, проблювався і, повернувшись назад, встиг прохрипіти побратиму: "Треба вимкнути генератор..." – і втратив свідомість.

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Прийшов до тями від того, що мене тягнули на лежак. Страшенно хотілось пити. З правої руки на штани капала кров – втративши свідомість і падаючи на землю, я встиг об щось розпороти собі руку вище ліктя...

Мабуть, це був би найтупіший спосіб забаранитись на позиції – просто задихнутись посеред білого дня. Добре, що побратим, який чергував, знаходився вище рівня накопичення газу, зміг ним не надихатись і зберіг сили для того, щоб вимкнути генератор – хоча, за його словами, його теж порядно накрило.

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На згадку про цей випадок у мене залишився шрам – по-хорошому рану треба було б зашити, але для евакуації це настільки несуттєва дрібниця, що навіть смішно про це говорити, тож до того часу, як я нарешті зміг дістатися стабу, рана вже почала рубцюватися. Регенерація – наше все.

Третій – коли КАБи впали у 25 метрах від позиції. Мабуть, цей був найпаскудніший серед усіх. Найпаскудніший тим, що ти не можеш зробити абсолютно нічого, і все, на що ти спроможний, – це просто очікування. Очікування того, чи пролетить це все повз тебе, чи... І ці думки, і це очікування... А потім ти чуєш характерний звук падіння снаряду, розумієш, що чуєш цей звук як ніколи до цього близько... Удар... Ні, удар ти не чуєш, зате чуєш, а точніше, відчуваєш хвилю, яка складає п'ятиповерхівки як картонні будиночки, і не встигаєш подякувати всім богам (cogito, ergo sum), як світло в укритті гасне – гасне не тому, що сталось щось погане (це ти вже з'ясуєш пізніше), а тому, що стіна з піску і пилу, піднята уверх вибуховою хвилею, настільки щільна, що день перетворився на ніч.

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Я пишу це зараз, детально розписуючи послідовність – в реальності ж це все вкладається в рамки декількох секунд...

...Раз і... Два.

Я свідомо не описую тут всі випадки, часові рамки яких займають більше декількох хвилин. Бо їх просто ніхто не рахує. Місце, де ви були або могли бути 30-ть хвилин назад, перетворили на філіал пекла? Та і хуй з ним. Пішли далі... Цинкуй небо. Дивись під ноги. В кого вода? Що на "Чуйці"? Відбий кори в радейку. Ну що, п'ять хвилин куримо і п*здуємо. О, за*бата зеленка. Хто сьогодні задвохсотиться, той 3,14dar. *бать тут літає...

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Я можу бути найталановитішим письменником, але деякі речі неможливо описати. Їх неможливо розіп'яти на речення та слова. З них неможливо скласти мозаїку відчуттів. Можна скільки завгодно читати про перше кохання. Але коли ця хвиля приходить і збиває тебе з ніг, і позбавляє дихання, і тягне у відкрите море – з яких літер складаються слова, якими ти будеш про це розповідати... І чи потрібні вони взагалі?..

Між мною і тими, хто (ще) не у війську, – прірва. Між тими, хто пішов на початку повномасштабного, і мною – прірва. Між тими, хто пішов на початку повномасштабного, і тими, хто воює з 2014-го, – прірва.

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І я не знаю, чи існуватимуть мости, здатні об'єднати ці прірви.

...Я сиджу в барі з друзями, яких давно не бачив. Ми їмо м'ясо і на знак солідарності зі мною п'ємо безалкогольне пиво. Він театральний художник, а він цивільний адвокат. Нас об'єднують десятки років знайомства, і, мабуть, це та нитка, що нас тримає. Вона до біса тонка і натягнута так, що в будь-який момент може лопнути. Я тримаю її з одного кінця і мовчу. А вони тримають її з іншого і говорять. Мені розповідають про нові прем'єри і показують відео нового життя, яке вже вміє стояти. А я відкусую шмат від курячого шашлику і думаю про кульгавого пса, який одного разу завітав до нас на позицію. Він довго стояв і дивився на нас, махаючи нам хвостом. Ми теж махали йому. Спочатку руками, потім палкою. Потім почали кидати каміння поруч з ним. Кричати на нього. А він не рухався та все махав хвостом, підгинаючи одну лапу. І тільки коли хтось клацнув затвором, він пошкульгав геть, наприкінці озирнувшись, наче питаючи, хто тут насправді тварина. Я жую м'ясо і думаю про те, що потім я, проклинаючи все на світі, відніс два найсмачніші сухпаї (курка з бобами та свинина з куркою та картоплею) за 50–60 метрів від позиції і вивалив їжу на землю, в надії, що пес це знайде і поїсть... Проте коли ми виходили і проходили повз те місце, їжа була цілою... Я роблю декілька довгих ковтків, запиваючи сором цього спогаду безалкогольним пивом. Ця історія тоне в мені того вечора, проте виринає тут і зараз.

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Є речі, про які легше писати. Потім. Багато, багато "потім" після.

Та чи витримає нитка?

P.S. На цьому фото я стою в укритті відразу після падіння КАБів. На вулиці день, і в укритті достатньо світло. Проте щільність піску і пилу, піднятого вибуховою хвилею у повітря, така, що день перетворився на ніч. Ще неможливо дихати і неможливо дивитись. Ну і ще пару днів після цього ти вихаркуєш і вимиваєш цей пил і пісок з усіх щілин, які були у відкритому доступі на момент приходу хвилі. Зате разом з цим приходить і розуміння того, навіщо бедуїнам була потрібна куфія.

Ціна знань в ЗСУ напрочуд висока.

Та й таке.

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