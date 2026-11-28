Символ $ – один из самых известных денежных знаков в мире, который используют для обозначения не только американского доллара, но и валют других стран. Однако его происхождение до сих пор вызывает дискуссии среди историков.

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Самая распространенная версия связывает перечеркнутую букву S с испанским песо, которое широко использовали в Америке еще до появления США. В то же время OBOZ.UA рассказывает, что окончательного документального доказательства единого происхождения этого символа нет.

Самая распространенная версия: знак доллара происходит от испанского песо

В колониальной Америке широко использовали испанский песо, который также называли "испанским долларом" или "монетой в восемь реалов".

В деловых записях название песо сокращали до Ps. Со временем эти буквы стали писать одну поверх другой, а P постепенно превратилась в вертикальную черту. Такое слияние могло образовать знак, похожий на современный символ доллара.

Эту версию считают наиболее убедительной, в частности благодаря старым рукописям, в которых можно увидеть подобные сокращения.

Важно, что символ использовали еще до того, как США приняли собственную валюту. То есть его создали не специально для американского доллара – он мог происходить от обозначения денег, привычных для торговли в тогдашней Америке.

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Означает ли знак доллара Соединенные Штаты

Существует и другая популярная версия происхождения символа. Согласно ей, $ образовался из соединенных букв U и S – сокращения от United States, то есть "Соединенные Штаты".

Предполагают, что нижнюю часть буквы U со временем убрали, а две буквы слились в один знак.

Однако убедительных документальных доказательств этой теории нет. Кроме того, символ использовали еще до образования США, поэтому объяснение через название страны не согласуется с его ранней историей.

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Почему знак доллара используют для разных валют

Символ $ стал международно узнаваемым обозначением денег. Им обозначают доллары США, Канады, Австралии и ряда других стран, а также некоторые песо.

Чтобы уточнить, о какой именно валюте идет речь, перед знаком добавляют буквенное сокращение страны. Например, US$ используют для доллара США, а C$ – для канадского доллара.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 29 ноября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 45,5-46,2 грн. Вечером же 27 ноября 2026 года там покупали валюту в среднем по 44,9 грн, а продавали по 45,47 грн. Таким образом, до конца недели не исключен рост курса как при покупке, так и при продаже – однако до 50 грн курс не поднимется.