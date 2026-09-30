Любой, кто хотя бы раз в жизни пользовался услугами авиаперевозчиков, мог заметить, что при взлете и посадке самолета на борту приглушают свет. Происходит это в любое время суток и при любой погоде.

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Причина заключается вовсе не в попытках сэкономить электроэнергию. Зачем приглушают свет, рассказал портал Travel and Leisure.

Почему в самолетах приглушают свет при взлете и посадке

Пилоты объясняют: уменьшение яркости освещения в салоне важно, поскольку позволяет глазам пассажиров адаптироваться к темноте.

"Когда вы хотите увидеть звезды ночью, вашим глазам нужно время для адаптации после пребывания в помещении с ярким, ярким светом. Эта процедура предназначена для сокращения этого времени", – объясняет автору материала главный пилот авиакомпании Air Tahiti Nui.

Ускорение же адаптации глаз к темноте обусловлено необходимостью готовности к эвакуации в чрезвычайных ситуациях, особенно если борт лишился питания.

Бывшая бортпроводница авиакомпании Etihad Airways подтвердила автору материала указанную причину. По ее словам, яркость освещения уменьшается в первую очередь ради безопасности пассажиров.

"Взлет и посадка – это самые важные фазы полета, во время которых происходит большинство инцидентов. В случае чрезвычайной ситуации (аварии, прерванного взлета, эвакуации) пассажиры и экипаж должны иметь возможность видеть, что происходит снаружи, и быстро реагировать", – цитирует портал слова собеседницы.

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В последнем отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (ІАТА), в которую входят около 350 авиакомпаний со всего мира, отмечается: более половины всех авиакатастроф происходит во время посадки самолета.

Далее в антирейтинге самых опасных моментов перелета следуют взлет, заход на посадку и начальный набор высоты.

Крушения самолетов, находящихся в воздухе, составляют лишь 4,6% от всех авиакатастроф.

В то же время, успокаивает автор материала, авиакатастрофы в целом – довольно редкое явление.

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"Согласно статистике, утверждает IATA, вам придется летать 365 дней в году на протяжении более 100 000 лет, прежде чем вы попадете в смертельную аварию. Между тем данные, проанализированные Массачусетским технологическим институтом, показывают, что примерно лишь один из каждых 13,7 миллиона пассажиров, садящихся на борт, рискует попасть в аварию – и это включает несмертельные случаи. Тем не менее, авиакомпании сохраняют повышенную осторожность", – отмечается в материале.

Сотрудники отрасли также отмечают: снижение яркости освещения салона во время взлета и посадки также уменьшает блики от иллюминаторов внутри. Таким образом, экипажу и пассажирам легче заметить признаки опасности снаружи – например, огонь, дым, обломки и т. п. Да и внутри самолета при приглушенном свете проще разглядеть фотолюминесцентные маркеры аварийного пути на полу. Соображения о незначительной экономии электроэнергии справедливы лишь для старых самолетов или для ситуаций, когда необходимо сберечь энергию для критически важных для безопасности полета систем. Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нельзя делать в самолете. Советами поделился опытный бортпроводник. Кроме того, эксперты рассказали, какие места в самолете лучше бронировать, если вы нервничаете.

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