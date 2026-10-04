"Это катастрофа": в ООН назвали число гражданских украинцев, погибших за восемь месяцев войны в 2026 году

За восемь месяцев 2026 года в результате российской агрессии погибли или получили ранения более 15 тысяч гражданских украинцев. В среднем за неделю Россия убивала и калечила около 400 мирных жителей Украины, что на 55% больше, чем годом ранее.

Видео дня

Развязанную РФ войну против Украины в ООН назвали "катастрофой", последствия которой ощутит весь регион. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк во время выступления на заседании Совета по правам человека в Женеве.

С начала года Россия убила более 15 тысяч гражданских украинцев

По словам Тюрка, возглавляемое им управление подтвердило гибель и ранения 15 280 гражданских украинцев за первые восемь месяцев 2026 года. В среднем еженедельно фиксировалось около 400 погибших и раненых среди мирных жителей – на 55% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Тюрк подчеркнул: с начала года линия фронта остается практически неизменной. Зато российские войска усиливают террор, систематически нанося удары по жилым домам, школам, больницам, железной дороге и магазинам.

Только в результате ударов российских КАБ в Донецкой, Харьковской, Сумской и Запорожской областях в январе–августе текущего года погибли или получили ранения почти 2 500 гражданских лиц (на 62% больше, чем в прошлом году).

"Война в Украине – это катастрофа в сфере прав человека, которая нарастает и усугубляется с каждой неделей и грозит еще более масштабным бедствием для всего региона", – заявил Тюрк.

РЕКЛАМА

В своем выступлении Тюрк также заявил о "шокирующем уровне" сексуального насилия в отношении гражданских лиц и военнопленных. По его словам, в 89 % из более чем тысячи задокументированных случаев виновна Россия.

Большинство пострадавших, подчеркнул Верховный комиссар ООН по правам человека, – это мужчины, содержащиеся под стражей. Женщины и дети становились жертвами сексуальных преступлений преимущественно в оккупированных районах.

"Это лишь одно из ужасающих проявлений жестокости, которая стала определяющей чертой этой войны. Наряду с достижением мира должно последовать привлечение к ответственности", – подчеркнул он.

Главные истории дня

Верховный комиссар также назвал Украину "лабораторией войны дронов" и призвал мир остановить кровопролитие, вызванное этим оружием.

Тюрк упомянул об усилении российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины и коммерческие объекты. По его словам, из-за ударов РФ по пищевой промышленности в некоторых регионах Украины уже не хватает овощей и молочных продуктов.

Отдельно Верховный комиссар ООН по правам человека коснулся катастрофы в оккупированных Олешках в Херсонской области, где россияне взяли в заложники около 2 тыс. человек. Украинцы в Олешках живут без воды, света, газа и даже без еды.

РЕКЛАМА

Он призвал российское руководство "задуматься над тем, что эта война делает с их собственным обществом", которое, по его словам, "ставит смерть и разрушение выше здравоохранения и образования".

Беспокоит комиссара также привлечение Россией наемников из третьих стран. Возглавляемое Тюрком управление собрало показания пленных, захваченных Силами обороны Украины, из 36 стран. Многие из них заявляли, что попали в российскую армию в результате обмана и принуждения.

Как сообщал OBOZ.UA, Турция и ООН готовят переговоры между Украиной и Россией о перемирии в Черном море.