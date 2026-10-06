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"Это чудо, что я жива": Екатерина Иоргу рассказала свою историю для музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
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"Это чудо, что я жива": Екатерина Иоргу рассказала свою историю для музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова
Катя учится на графического дизайнера и рисует акварелью и акрилом. Источник: Фонд Рината Ахметова

Екатерина Иоргу выжила во время ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска 8 апреля 2022 года. В момент взрыва волонтер, разливавший людям чай, прикрыл девочку своим телом. В тот день погибла ее мама Марина. История Екатерины вошла в Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

В тот день Кате было 12 лет. Вместе с мамой, сестрой и тетей она приехала на вокзал, чтобы эвакуироваться из Дружковки. Обстрел начался внезапно. Девочка с мамой как раз подошли к палатке волонтеров, которые разливали чай. Вдруг начали кричать: "Ложитесь". Девочка даже не успела понять, что происходит, как раздался взрыв.

"Было очень страшно, все кричали, люди в крови, раненые, кто-то был без руки, кто-то – без ноги. Именно это место, где я находилась с мамой, было эпицентром взрыва. Это чудо, что я осталась жива. Тогда я упала и потеряла сознание, а очнулась уже в палате", – рассказывает девушка.

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Катю доставили в больницу в Днепре. Там ей сделали две операции. Больше всего пострадали ноги, часть осколков до сих пор остается в ее теле. О гибели мамы Екатерина узнала уже в больнице – увидела сообщения знакомых в Facebook. Близкие долго не решались сказать девушке о смерти самого родного человека.

"Мне помогали хоронить ее люди со всего поселка, потому что ее все любили и уважали. Самое страшное теперь то, что я не смогу попасть на могилу моей дочери. Это больше всего пугает меня в этой войне. У меня одно желание – чтобы она закончилась. Я побывала на ее могиле", – со слезами на глазах говорит Нина Лялько, бабушка Кати.

''Это чудо, что я жива'': Екатерина Иоргу рассказала свою историю для музея ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

Нина Лялько, бабушка Кати. Источник: Фонд Рината Ахметова

После гибели мамы Катя и ее младшая сестра Юля остались без родительской опеки. Девочек воспитывает их тетя. Их дом в Дружковке разрушен, сейчас сестры живут в Киеве. После пережитой трагедии им понадобилось три года, чтобы постепенно вернуться к привычной жизни. Катя долго восстанавливалась физически, а ее сестра Юля нуждалась в психологической помощи.

Сейчас Катя учится на графического дизайнера и рисует акварелью и акрилом. Ее картины вместе с работами сестры уже выставляются в галерее.

''Это чудо, что я жива'': Екатерина Иоргу рассказала свою историю для музея ''Голоса мирных'' Фонда Рината Ахметова

Екатерина Иоргу. Источник: Фонд Рината Ахметова

"Мне кажется, моя сила заключается в том, чтобы создавать яркие картины и дарить ими радость. Мне очень нравится, когда мои картины вдохновляют кого-то быть сильнее и не сдаваться", – говорит Катя.

Смотрите историю Екатерины Иоргу здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.

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