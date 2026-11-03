Это часть психологического террора: Порошенко рассказал о взломе "Воздушной тревоги" и предостерег союзников от российских гибридных атак

Россия взломала систему оповещения о воздушных угрозах в Украине, чтобы посеять панику. Это должно стать уроком для Запада, который недооценивает гибридные тактики Кремля.

Видео дня

Об этом Петр Порошенко рассказал в эфире телеканала Sky News. Он призвал союзников усиливать санкции и укреплять оборонное сотрудничество с Украиной.

"Украина пытается противостоять российской гибридной войне. Мы атакуем военную сеть, которая информирует вооруженные силы рф об активности украинских сил, наносящих удары по законным целям: нефтеперерабатывающим заводам, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, производящим ракеты и дроны против Украины. Это законные действия. россия же, наоборот, пытается подорвать и взломать систему, которая информирует гражданское население о предстоящих атаках ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет против мирных граждан. Это часть психологического террора российской федерации и инструмент гибридной войны. Их цель – посеять панику, будто россия наносит ядерный удар по Киеву. Мы ни в коем случае не должны позволять сеять панику; мы используем все информационные ресурсы, разъясняя, что эти попытки запугивания рф тщетны", – отмечает лидер оппозиции.

"Это очень грязная игра россии. И это важный урок, который Запад должен усвоить относительно возможных будущих действий россии против европейских стран, Великобритании и, возможно, США. Пожалуйста, внимательно изучайте украинский опыт. Мы готовы делиться знаниями о российской тактике. Совместное противодействие российским гибридным методам непременно укрепит наше единство, а безопасность – сделает намного эффективнее. Мы действуем вместе и вместе обязательно победим", – убежден Порошенко.

Пятый Президент также поблагодарил британский телеканал за разоблачение российских оккупационных войск, которые под предлогом гуманитарной операции в Олешках перегруппировали свои силы.

РЕКЛАМА

"Я хочу поблагодарить телеканал Sky News за распространение информации о том, что происходило в Олешках до перемирия и сейчас. Россия, абсолютно нарушая правила войны, использовала прекращение огня для укрепления своих позиций, перегруппировки и ротации войск, которые были заблокированы украинской морской пехотой. Кстати, мои поздравления 34-й бригаде морской пехоты Украины. Мой фонд занимается этой бригадой, и они отлично работают в Херсонской области", – сказал Порошенко.

"Но, несмотря на все эти факты, я считаю, что инициатива Мелании Трамп, которую эффективно реализовала украинская гуманитарная миссия, помогла нам спасти почти 800 человек из катастрофических условий. Это был геноцид со стороны российских войск – убийство мирных украинцев без возможности получить пищу, воду или путь для эвакуации. Я искренне приветствую эти события, несмотря на то, что Россия использовала это против Вооруженных Сил Украины", – сказал Петр Порошенко.

Главные истории дня

"В целом Россия не имеет никаких шансов добиться успеха на линии фронта. Вместо этого они атакуют украинские города, включая Киев. Прямо сейчас, пока мы выходим в прямой эфир Sky News, у нас тревога из-за восьми реактивных ударных беспилотников Шахед. Я хочу показать вам экран, где видны восемь Шахедов, которые находятся очень близко к центру Киева. Киев сейчас остается без электричества более 18 часов, воздушная тревога продолжается, воды нет. В этой комнате мы сейчас работаем от генератора", – рассказал Порошенко.

РЕКЛАМА

"Цель Путина – атаковать гражданских, бить по невинным жертвам и парализовать нашу волю к защите и сохранению Украины. Но я хочу сказать: это совершенно бесполезно. Украина сильна. Мы делаем все возможное, чтобы Украина была единой вместе с нашими партнерами по НАТО и Великобританией. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить британское правительство за чрезвычайно эффективное сотрудничество с Вооруженными силами и народом Украины", – сказал пятый президент.

"Несколько дней назад я представил свой мирный план из шести пунктов. И среди этих шести пунктов, помимо усиления ВСУ и нашего права атаковать легитимные военные цели в России, жизненно важным является вопрос санкций – чтобы побудить Путина остановить войну и лишить его финансирования этой войны. Наше сотрудничество в этой сфере критически важно для Украины, безопасности Европы и всего мира", – сказал Петр Порошенко.