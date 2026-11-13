"Работа продолжается": в Минобороны ответили, когда внесут в Раду законопроект о четких сроках службы

Министерство обороны Украины подготовило законопроект о введении четких сроков военной службы в нескольких версиях. Сейчас документ прорабатывают в правительстве совместно с военно-политическим руководством. Окончательный вариант законодательных изменений и сроки их внесения в Верховную Раду пока не определены.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Любовь Галан во время выступления в Верховной Раде на часе вопросов к правительству. По ее словам, работа над документом активно продолжается, поскольку необходимо согласовать механизм его реализации и определить, какая из подготовленных версий будет взята за основу.

Законопроект о сроках службы прорабатывают в правительстве

Любов Галан подтвердила, что Министерство обороны уже подготовило несколько вариантов законопроекта, который должен урегулировать вопрос четких сроков военной службы. В то же время перед его внесением в парламент продолжаются консультации с представителями правительства и военно-политическим руководством.

По словам заместителя министра, при проработке документа учитывают возможные последствия его принятия для военной системы и практические условия реализации предложенных изменений.

"Сейчас идет работа внутри правительства, а также с военно-политическим руководством, очевидно, на которое будет влиять этот законопроект, по поводу того, как он может быть реализован, в какой версии. Поэтому эта работа не остановлена, она продолжается, я бы сказала, очень активно", – рассказала Галан.

Что известно о введении четких сроков службы

Вопрос определения сроков военной службы и возможности перехода от мобилизационной к контрактной армии поднимали еще раньше.

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В частности, в марте заместитель главы Офиса президента Павел Палиса сообщал о подготовке механизма, который предусматривает четкие сроки службы для военнослужащих и отсрочку после окончания контракта.

Он также отмечал, что возможность заключать такие контракты будет не только у новых мобилизованных, но и у тех военных, которые уже проходят службу.

"Контракты смогут подписывать в том числе и уже мобилизованные граждане Украины, чтобы получить четкие сроки службы и обеспечить плавный переход от мобилизованной армии к контрактной", – объяснял тогда Палиса.

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Внедрение такого механизма планируется для перехода страны на контрактную армию.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине готовят масштабную реформу армии, которая предусматривает новые подходы к комплектованию подразделений и постепенную демобилизацию военных. При этом акцент делают на развитии контрактной армии и повышении мотивации военнослужащих.